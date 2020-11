Afrique: Ligue des Champions - Al-Ahly sur le toit de l'Afrique

La finale de la ligue des champions africaine a tenu toutes ses promesses. Cette affiche inédite a donné un formidable vainqueur. Le club d'Al-Ahly remporte son neuvième trophée aux dépends du Zamalek sur le score de 2 buts à 1.

Cette affiche historique restera dans les mémoires des supporters d'Al-Ahly. Pour la première fois de son histoire, la finale de la ligue des champions africaine a opposé deux clubs égyptiens, qui plus est des clubs rivaux, les diables rouges d'Al-Ahly et les chevaliers blancs du Zamalek. Les deux clubs caïrotes ont livré une belle prestation, mais ce sont les diables rouges qui se sont montrés les plus forts et les plus déterminés dans ce derby historique. Cette finale est une première, car elle oppose deux équipes d'un même pays et d'une même ville, identique à la finale de ligue des Champions européenne de 2014 ayant opposé le Réal Madrid à l'Atlético de Madrid.

La rencontre démarre sur des chapeaux de roues avec l'ouverture du score des diables rouges dès la 4e minute sur corner par l'intermédiaire d'Amr El-Soulia. La réaction des chevaliers est d'autant plus spectaculaire avec le chef d'œuvre initié par leur capitaine Shikabala à la 30e minute pour l'égalisation. Les occasions se multiplient de part et d'autre pour prendre l'ascendant dans ce match. La délivrance intervient pour Al-Ahly à la 85e minute avec une frappe monumentale du milieu de terrain Afshra Magdy Mohamed. Le score n'évoluera plus.

Qualifiés de "derby du siècle" par les médias égyptiens, le club d'Al-Ahly finit par s'imposer au terme d'une rencontre âprement disputée et s'adjugent une neuvième couronne continentale.