Algérie: Nâama - Premiers flocons de neige sur les monts dépassant 1.200 mètres d'altitude

Naama — Les premiers flocons de neige se sont abattus dans la nuit de vendredi à samedi sur les monts de 1.200 mètres d'altitude dans l'extrême ouest de la wilaya de Nâama accompagnés d'averses et d'une vague de froid, a-t-on appris samedi auprès de l'annexe locale de l'Office national de météorologie.

De fines couches de neige ont couvert le sommet de "Mir Djebel" dans la commune de Djenine Bourzeg, dans l'extrême sud de la wilaya, et la chaîne de montagnes "Merghad" dans le village d'Ain Warka, dans la commune de Asla, où les routes sont verglacées, a-t-on précisé.

Les intempéries enregistrées depuis vendredi matin dans la région du Sud-ouest se sont poursuivies samedi matin par d'importantes chutes de pluie et une baisse sensible de la températures, a-t-on indiqué de même source, soulignant que les précipitations des dernières 24 heures sont estimées à 22 millimètres dans la commune de Mecheria, 20 mm à Nâama et 14 mm à El Bayodh.

La situation météorologique n'a pas affecté le trafic automobile dans la wilaya, a-t-on fait savoir, hormis un ruissellement constaté au niveau du tronçon de la Route nationale n 6 (RN 6) reliant la commune d'El Bayodh

(Nâama) à Bougotb dans la wilaya d'El Bayadh, plus précisément au niveau de la localité Khabaza.

Les services de protection civile de la wilaya ont fait part, quant à eux, d'infiltrations d'eau dans trois maisons à la cité 52 logements (route Ain Benkhelil, dans la commune de Nâama, en plus d'accumulation de quantités d'eau dans les voies urbaines et dans certains édifices publics de la commune.

Les mêmes services sont intervenus, en coordination avec l'Office national d'assainissement, dans plusieurs opérations d'absorption et d'évacuation d'eau. Des citoyens, surtout les éleveurs et les agriculteurs, ont exprimé leur joie devant les pluies bienfaitrices qui augurent de bons présages pour la production animale et agricole.