Algérie: Boumzar - Amélioration significative dans le problème de disponibilité de la liquidité

Boumerdes — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar a affirmé, samedi, à partir de Boumerdès, qu'une amélioration notable a été enregistrée au cours de ce mois dans le problème de disponibilité de la liquidité financière qui a touché récemment les usagers des bureaux de poste, notamment la catégorie des retraités.

A l'issue d'une visite de travail et d'inspection aux établissements hospitaliers de cette wilaya, en compagnie du ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme Hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, pour s'enquérir de la prise en charge des patients covid-19, M. Boumzar a déclaré: "Nous commençons à constater une amélioration dans le problème de disponibilité de la liquidité au cours de ce mois (novembre)".

Cette amélioration, a-t-il dit, s'explique par la prise d'un nombre de mesures suite à cette crise, dont la plus importante était de relever la valeur financière des retraits via les distributeurs automatiques de billets (DAB), de 30.000 à 50.000 DA.

A cet effet, des instructions ont été données aux différents bureaux et structures de la poste à travers le pays, afin d'accélérer le rythme et de faciliter l'utilisation des DAB et les transactions et opérations interbancaires à travers la carte de paiement électronique, a assuré M. Boumzar.

Dans l'objectif de démontrer l'efficacité des mesures prises dans ce domaine, le ministre a fait état de 67.000 opérations de retrait effectuées jeudi dernier au niveau des banques et des DAB relevant d'Algérie Poste ou des différentes banques via les cartes de paiement électronique.

Imputant le problème de manque de liquidité à la mauvaise coordination et organisation entre les parties concernées, M. Boumzar a dévoilé d'autres mesures et facilitations, notamment au profit des retraités, ajoutant qu'elles sont actuellement en cours d'élaboration et seront annoncées à partir de la semaine prochaine.

Il a relevé, en outre, la finalisation du dossier "Itinérance nationale" visant à fournir des services de haute qualité, notamment dans les régions enclavées, par les opérateurs téléphoniques, fixe et mobile, et ce à travers l'uniformisation de l'utilisation des moyens du réseau, ajoutant que ce dossier sera soumis à l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT) à partir de la semaine prochaine.