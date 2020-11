Maroc: Redouane Hanniche nouveau président du club

L'assemblée du KACM section football a enfin eu lieu

Après plusieurs reports, l'assemblée générale ordinaire du KACM, section football, a eu lieu à la salle des réunions du Grand stade de Marrakech. Une assemblée très attendue du fait que la situation du club est très critique, tant sur les plans financier, technique qu'humain.

Reportée à plusieurs reprises, l'assemblée de jeudi soir avait pour ordre du jour la lecture du rapport financier comptant pour la saison 2018- 2019, la lecture, la discussion et l'approbation des rapports moral et financier au titre de la saison 2019-2020 et enfin l'élection du nouveau comité qui prendra en charge le club lors de cette saison.

La première intervention fut de Fouad El Ouarzazi, président du club pour la saison 2018- 2019, qui a donné lecture du rapport financier relatif à son mandat, puisque lors d'une précédente assemblée, les adhérents ont refusé de lui donner l'occasion de présenter ledit rapport, tellement ils lui reprochaient sa mauvaise gestion de l'époque qui a été à l'origine de la descente du club en D 2.

Avec huit voix pour, une contre et trois abstentions, le rapport d'ElOuarzazifut approuvé en dépit d'une multitude de critiques qui partaient de toutes parts. Après, c'était au tour de Moubarak Naim Radi, en sa qualité de président sortant, de donner lecture des rapports moral et financier de la saison 2019-2020, lesquels rapports furent également approuvés par des adhérents qui n'espéraient que tourner la page de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire du club.

Avant de clore l'assemblée, Redouane Hanniche a été élu nouveau président du KACM, une nomination que beaucoup de Marrakchis attendaient avec impatience du fait que Hanniche a promis de trouver des solutions aux problèmes d'une équipe qui mérite un sort meilleur.

Dans une déclaration à la presse, Redouane Hanniche s'est dit honoré par cette nomination, promettant de faire de son mieux pour redonner au club son éclat d'antan, annonçant l'arrivée imminente d'un nouvel entraîneur à la tête du staff technique et sa détermination àmettre à sa disposition tous les moyens pour mener à bien sa mission.

Le Onze des locaux accroché par l'IRT

La sélection nationale des joueurs locaux a fait match nul face à l'Ittihad Riadi de Tanger (IRT) sur le score d'un but partout, jeudi en match amical disputé au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (banlieue de Salé). Zakaria Hadraf a ouvert la marque pour l'équipe nationale alors qu'Anas El Asbahi a remis les pendules à l'heure pour l'IRT. Ce match s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale pour le Championnat d'Afrique des joueurs locaux prévu en janvier prochain au Cameroun.

Concours d'arbitrage

La Direction nationale des arbitres organise le 29 novembre le concours d'accès au grade d'arbitre national au profit de l'ensemble des arbitres des Ligues. Dans un communiqué, la Direction nationale des arbitres précise que ce concours, qui connaîtra la participation de 507 candidats, se déroulera dans quatre centres régionaux, à savoir Meknès, Agadir, Set- tat et Kénitra, et ce dans le plein respect des mesures sanitaires mises en place pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Un 2ème Brésilien à l'OCS

Le joueur brésilien Jardson Polako vient de signer avec l'OCS pour deux saisons sportives, a annoncé le club safiot. Agé de 27 ans, ce milieu de terrain offensif a évolué notamment au sein des équipes brésiliennes de Tombense, Galvez EC et Sao Luiz-RZ. Avec ce nouveau recrutement, le club safiot affiche sa volonté de jouer les premières places lors de la Botola Pro D1, saison 2020-2021. D'autres joueurs venus pour renforcer les rangs de l'équipe safiote, ont déjà signé pour le club, rappelle-t-on. Il s'agit de Hicham Laroui, l'international libyen Oussama Al-Badawi, l'international ivoirien Kassi Thierry Martial, Mehdi Zaya et Mouncef Amri alors que plusieurs autres joueurs sont dans le viseur de l'équipe. L'OCS a aussi renouvelé les contrats de certains joueurs, tels que le portier Merouane Bessak et le défenseur Mehdi Attouchi, le milieu de terrain Zakaria Lahlali et le joueur brésilien Claudio Raphael. A rappeler que l'OCS a terminé la Botola Pro D1 en 13è position avec 33 points (6 victoires, 15 nuls et 9 défaites).