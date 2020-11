Algérie: Banques - Le CPA inaugurera dimanche un nouvel espace dédié aux PME et les Start-up

Alger — Le Crédit Populaire d'Algérie (CPA) inaugurera, demain dimanche, un nouvel espace dédié à la PME et les Start-up, a indiqué samedi un communiqué de cette banque publique.

Cet espace sera lancé au niveau de l'agence El Khettabi (117), sous l'égide du P-dg de la Banque, Mohammed Dahmani, en présence des hautes autorités, ainsi que des Cadres supérieurs de la Banque, a précisé la même source.

Le CPA, affirme à cette occasion, de la diversification de son offre bancaire à travers l'implémentation de toute une stratégie de développement et d'accompagnement inédite en direction de la PME et des Start-up labellisée "PME By CPA".

Le CPA a lancé deux produits sous la gamme "SAHEL", à savoir : "Sahel Nachati ", destiné au financement des besoins en Fonds de roulement de la PME et des Start-up, ainsi que "Sahel Mahel", destiné au financement de l'acquisition de locaux commerciaux, et ou l'aménagement, ou la location du local commercial.

A travers ce nouvel espace dédié pour cette catégorie de clientèle, animé par des chargés de comptes PME à l'écoute de leurs préoccupations, le traitement des demandes de la clientèle PME sera "plus simple et plus efficace" et que le client PME se sente dans les "meilleures conditions" pour traiter ses affaires au niveau de la Banque, assure la Banque.

La démarche du CPA s'inscrit dans le cadre de son engagement en tant que Banque citoyenne au service du développement de l'économie nationale, a-t-on assuré.