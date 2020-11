Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec le PM et un certain nombre de ministres et responsables

Le Président Al-Sissi se réunit avec le PM et un certain nombre de ministres et responsables

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre le Dr. Moustafa Madbouly, l'assistant du Président de la République pour les projets nationaux et stratégiques, et le ministre du Développement local M. Mahmoud Chaarawy.

Ainsi que le Ministre du logement, des services publics et des communautés urbaines le Dr. Assem Al-Gazzar, le conseiller du Président de la République pour l'urbanisme le général Amir Sayed Ahmed, et le chef de l'Autorité du génie des forces armées le chef d'état-major Ihab Al-Far.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts de l'État pour organiser le processus de construction résidentielle et urbaine au niveau de la République.

Dans ce contexte, le Président a été informé des résultats des efforts et des mesures prises au cours de la dernière période, en particulier au Caire, au Gizeh et à Alexandrie. En plus des résultats des travaux des commissions concernées de toutes les autorités compétentes, les propositions et les mécanismes en cours d'examen pour réorganiser l'activité urbaine en fonction des nouvelles exigences de construction.

De sa part, le Président a ordonné de formuler le nouveau système complet de construction, en termes d'aspects et de détails, assurant la gouvernance du processus de construction et de l'expansion urbaine, dans un cadre de normes claires, y compris les conceptions techniques, les étapes de construction, les garages des voitures et les services pour chaque bâtiment, aussi les critères de la hauteur des bâtiments résidentiels. Soulignant la nécessité d'appliquer ces normes afin de réguler le processus de construction, et d'adopter une nouvelle voie d'expansion résidentielle et urbaine basée sur des règles scientifiques et objectives mettant fin aux bidonvilles.

Le porte-parole a ajouté que lors de la réunion, le Président a également suivi les développements du projet "Ahalina 3", avec l'Autorité du génie des forces armées, où SE a dirigé d'annexer une superficie supplémentaire à la parcelle existante du projet, afin d'accueillir le plus grand nombre des familles.