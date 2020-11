Egypte: Le ministère des AE célèbre la Journée de solidarité avec le peuple palestinien

Le ministre adjoint des Affaires étrangères et chef du département de la Palestine, Yasser al Attaoui a participé à une cérémonie organisée, par l'Association égyptienne des Nations Unies, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

Le diplomate a affirmé dans son allocution, que la cause palestinienne était prioritaire dans la politique étrangère égyptienne, soulignant la conviction constante de l'Egypte de la justesse de cette cause et des droits légitimes inaliénables palestiniens, dont la proclamation d'un Etat indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, ayant Al-Qods pour capitale.

L'Egypte, appelle à poursuivre le processus de paix et les pourparlers sérieux engagés entr Palestiniens et Israéliens en vue de parvenir à une paix équitable et globale dans le cadre d'un règlement qui mène à une issue durable, en fonction de la solution à deux Etats, de l'initiative arabe de paix et des résolutions onusiennes en la matière, a déclaré M.Al-Attaoui.

L'Egypte, rejette toute mesure unilatérale censée favoriser l'appropriation de davantage de territoires palestiniens, ceci étant une violation flagrante du droit international et des résolutions de la légitimité internationale, a-t-il poursuivi.

Et de préciser l'importance de la réconciliation inter-palestinienne d'où le parrainage de ce dossier par l'Egypte, appelant les factions palestiniennes à faire prévaloir l'intérêt national.