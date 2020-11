Egypte: Les cadres du ministère des AE priés d'intensifier leurs efforts pour défendre les positions de l'Egypte

Les cadres du ministère des AE priés d'intensifier leurs efforts pour défendre les positions de l'Egypte

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry a enjoint aux responsables de son ministère d'intensifier leurs efforts diplomatiques aux échelons bilatéral et multilatéral et par le biais des partenaires régionaux et internationaux pour défendre les positions de l'Egypte à l'égard des défis rencontrés sur tous les plans.

Selon les instructions données par M. Choukry lors d'une réunion dimanche, les cadres du ministère ont également été priés de faire connaître les exploits accomplis ces dernières années dans le pays et de travailler à réaliser les objectifs et les priorités du programme d'action du gouvernement.

Cette réunion a pour but d'affirmer le rôle important assumé par les ambassadeurs dans la mise en oeuvre des priorités de la politique étrangère de l'Egypte dans les défis qu'elle rencontre, et dans l'élaboration de mécanismes d'action au vu des tensions qui prévalent dans le voisinage régional du pays et qui attentent à sa sécurité nationale, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez.