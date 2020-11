Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit un appel téléphonique du roi de la Jordanie

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu aujourd'hui un appel télépphonique du roi Abdallah II, roi de la Jordanie.

Selon le porte-parole de la Présidence de la République, l'appel a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays frères, surtout en ce qui concerne le renforcement de l'échange commercial et la coopération au domaine de l'énergie et l'interconnexion électrique. Outre, l'échange des points de vue à propos le développement des questions régionaux, où on s'est mis d'accord à continuer les efforts communs déployés pour régler les crises éclatées dans certains pays de la région, en soutenant les institutions nationales pour restaurer la sécurité et la stabilité.

On a également passé en revue les nouveautés de la cause palestinienne, où on a échangé les points de vue, afin de résoudre le processus de la paix au Moyen-Orient et de promouvoir les efforts pour reprendre les négociations.