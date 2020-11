Cote d'Ivoire: Côte Une «Micro-folie» à Abidjan pour un accès numérisée à la Culture

L'Institut Français a inauguré l'arrivée en Côte d'Ivoire d'une « Micro-Folie », un dispositif culturel initié par La Villette qui a essaimé dans toute la France et à l'étranger. Il s'agit d'un espace modulable, et d'outils informatiques et pédagogiques donnant accès à plus de 1 500 œuvres d'art numérisées, issues d'établissements culturels nationaux et internationaux, comme le Louvre ou la Philharmonie de Paris. C'est la première fois que ce dispositif est disponible en Afrique de l'Ouest.

La Joconde, le Couronnement de Charlemagne ou encore la 5ème Symphonie de Beethoven. Le programme numérique « Micro-Folie » donne accès, décrypte et met en valeur des chefs-d'œuvres issus de collections de plusieurs grands établissements culturels.

« Il y a beaucoup de supports numériques : des tablettes, des écrans, des casques de réalité virtuelle, détaille Marin Cardoze, chargé de mission à l'Institut Français. Vous avez accès à une collection de musées nationaux, donc actuellement de cinq collections nationales et vous pouvez, le samedi après-midi juste vous prélasser devant La Joconde par exemple. »

Bientôt en RDC

Les étudiants en histoire de l'art ou en architecture, et tous les élèves de Côte d'Ivoire, pourront profiter de cet outil pédagogique et de ce catalogue principalement composé de collections européennes. Mais l'objectif de Zié Coulibaly, directeur délégué de l'Institut, est de rapidement enrichir « Micro-Folie » d'œuvres ivoiriennes, grâce à un partenariat avec le musée des civilisations de Côte d'Ivoire.

« Parce que l'enjeu c'est aussi que les œuvres, non seulement du patrimoine mondial universel et français, soient là, insiste Zié Coulibaly. Mais il faut que les œuvres du patrimoine ivoirien aussi du poste soient présentes et que l'on puisse les partager avec le réseau. »

À partir de 2022, l'espace numérique sera itinérant et va voyager dans toute la Côte d'Ivoire. Une « Micro-Folie » devrait aussi être bientôt installée en République démocratique du Congo.