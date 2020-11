Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA - Les lionceaux du Sénégal tombent en finale face à la Gambie

L'équipe nationale du Sénégal des U20 ne participera pas à la CAN 2021 prévue en Mauritanie. Ils ont été battus, dimanche, en finale du tournoi de l'Ufoa A, au stade Lat Dior de Thiès, par la Gambie à la série de tirs aux but (4-3 ). Les »Babys Scorpions » prennent ainsi l'unique ticket qualificatif à la CAN U20 mis en jeu. Le score de la rencontre à l'issue des 120 minutes de jeu était de 2-2.

A signaler que les « lionceaux » ont été d'abord cueillis à froid par les Gambiens sur un but de Habibou Mendy dès la 3e minute. Dion Lopy a égalisé à la 43e minute.

Mais les protégés de Youssouf Dabo seront encore surpris en début de seconde période sur un but de Kajally Dramé (57e mn). Et c'est le Sénégalais Libasse Guèye qui remis les pendules à l'heure, 9 minutes plus tard (66e).

Toutefois, la Gambie est parvenue à prendre sa revanche à la série de tirs aux buts sur le Sénégal, qui l'avait battue lors de la deuxième journée de la poule A.