Bénin: Les prisons ne se dépeuplent pas

Plus de 10 000 détenus dans les prisons et maisons d'arrêt ont besoin d'un univers carcéral plus humain et respectueux des droits élémentaires.

Jiles Sèdjro Yèkpê, ancien directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin reconnait que les personnes qui sont toujours détenues dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin ont droit à un univers carcéral plus humain et qui prend en compte les droits élémentaires.

Au micro de Rodrigue Guézodjè, il évoque aussi les préjugés auxquels font face les prisonniers qui recouvrent leur liberté.