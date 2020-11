Egypte: La ministre de la Planification visite l'exposition "Fabriqué en Egypte" au Musée des forces aériennes

Dr Hala Al-Saeed a fait l'éloge de l'idée de tenir l'exposition à l'intérieur du musée des forces aériennes, d'autant plus qu'elle soulève le slogan Fabriqué en Egypte et offre l'occasion de montrer la créativité de jeunes designers et artistes dans divers domaines.

La ministre de la Planification et du Développement économique a fait l'éloge du niveau des expositions et des designs, et de leur suivi des dernières tendances internationales, en utilisant des matériaux égyptiens et un caractère patrimonial distinctif.

Dr. Al-Saeed a souligné que l'utilisation d'idées non traditionnelles et l'exploitation des lieux historiques et muséaux pour promouvoir les industries et les arts égyptiens, contribue au développement et à la promotion de l'industrie, soutient les designers et augmente le glamour et le glamour des expositions.

En marge de la visite, la Ministre de la planification et du développement économique a visité le musée des forces aériennes, accompagné du major général pilote H. / Magdi Dweidar, directeur du musée des forces aériennes, et a écouté une explication sur les collections du musée et les modèles les plus importants exposés.

Il est à noter que l'exposition (Fabriqué en Egypte) est organisée par la Magazine Passion en coopération avec la Gallerie Art Talks et sous les auspices de l'Association " Nous t'aime Egypte " ou " Bnahbak Ya Masr" pour le développement. L'exposition comprend un certain nombre d'artisanat et de produits du patrimoine tels que la mode égyptienne, des accessoires, des bijoux, ainsi que des créations artistiques et du mobilier.