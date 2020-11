Egypte: Le gouvernement tient à faire réussir la participation égyptienne au salon Expo 2020 Dubai

Le gouvernement tient à faire réussir la participation égyptienne au salon Expo 2020 Dubai

Le gouvernement tient à faire réussir la participation égyptienne au salon Expo 2020 Dubai et à bien représenter l'Egypte qui a du poids sur les plan régional et international, a affirmé la ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea.

Et d'ajouter que le pavillon égyptien au salon fera la lumière sur la participation de l'Egypte au développement mondial, et au fait de bâtir un avenir prometteur qui permet d'avoir des opportunités d'investissement et un développement durable dans la cadre de la vision de l'Egypte à l'horizon 2030.

Par ailleurs, Mme Gamea à examiné avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anany, au siège du musée national de la civilisation égyptienne les ouvrages qui seront exposés au pavillon égyptien lors du salon prévu en octobre prochain, et qui doit durer six mois.

Le pavillon égyptien reflète la civilisation égyptienne et les plus importantes caractéristiques de la personnalité égyptienne le long de l'histoire, et fait la lumière sur l'avenir de l'Egypte et les plus importantes opportunités d'investissement disponibles dans tous les secteurs, a expliqué Mme Gamea, ajoutant que le pavillon offrira la possibilité de tenir des rencontres entre les entreprises en vue de conclure des accords.

De son côté, M. El-Anany a indiqué que le ministère tenait à mobiliser tous ses potentiels afin que le pavillon égyptien puisse refléter l'image de l'Egypte, une des plus importantes destinations touristiques et archéologiques mondiales, signalant que plusieurs événements importants sont prévus pour l'année prochaine, dont notamment l'inauguration du grand musée égyptien.