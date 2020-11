Mauritanie: Le Président de la République préside la cérémonie de levée de couleurs

Nouakchott, 28/11/2020

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a présidé, samedi au palais présidentiel, dans le cadre des festivités commémoratives du 60ème anniversaire de l'Indépendance nationale, la cérémonie de levée de couleurs.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, du président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Baya, du chef de file de l'opposition démocratique, M. Brahim Ould Bekay, d'un ancien chef d'Etat, des anciens premiers ministres, du wali de Nouakchott ouest, des membres du gouvernement, des présidents des institutions constitutionnelles, des chefs d'états majors des forces armées et de sécurité, des anciens chefs d'état major, des représentants des formations politiques nationales et syndicales, des membres du corps diplomatique, des représentants des organisations internationales accrédités en Mauritanie, des attachés militaires des ambassades et de hautes personnalités de l'État.

Le Président de la République a ensuite passé en revue, en compagnie du ministre de la Défense nationale et du chef d'état major général des armées, des unités des forces terrestres, marines, aériennes, des méharistes, de la police nationale, de la fanfare nationale venues rendre les honneurs avant de saluer les officiers supérieurs des forces armées et de sécurité, puis le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, les chefs d'états majors des forces armées et de sécurité, les officiers supérieurs, les hautes personnalités de l'État et les présidents et représentants des formations politiques nationales.