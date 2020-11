Togo: Le « Deux en un » du Comité des Experts à Lomé

Pour baliser la voie du Conseil des ministres, le Comité des Experts du Conseil de l'Entente est en session à Lomé du 29 Novembre au 02 Décembre 2020. Pour cette session qui se tient en période particulière due au contexte de la pandémie de Coronavirus, disposition particulière.

Il sera d'après les indications du Secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Patrice Kwamé, question au cours de cette session de planche sur deux dossiers qui devrait en principe se discuter en deux sessions. Il s'agit de l'arrêté des comptes qui devrait se tenir en Juillet, et aussi de la session budgétaire.

« En temps normal, nous tenons une réunion d'arrêt é des comptes au mois de Juillet puis notre session budgétaire en Décembre, mais par les temps qui courent et pour les raisons d'économie et compte de l'agenda particulièrement chargé des ministres, nous avons décidé de regrouper ces deux réunions en une session », a déclaré à l'ouverture des travaux, M. Kwamé. Il reconnait que l'ordre du jour est lourd du fait de la combinaison de ces deux réunions, mais dit rester « persuadé que le comité des experts fera le nécessaire pour proposer aux ministres un plan de travail qui ne les charge pas trop ».

Dans son rôle d'hôte de cette 19ème session du Comité des Experts du Conseil de l'Entente, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Togo, également président de ce Comité des Experts, Lucien Fandjinou, en saluant « le travail de génie du Secrétaire exécutif et du staff du Conseil de l'Entente » pour l'organisation de cette session pendant cette période difficile de Coronavirus, a exhorté tous les délégués des pays membres présents à Lomé, « au respect des mesures barrières ». Il a souhaité d'eux, un engagement à être responsable et « à dire que je vais préserver ma santé, et préserver la santé de tous ceux qui seront en cette salle ». Au vu des dispositions prises pour que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions, il a conclu, en indiquant avoir « la ferme conviction que la pandémie de Covid-19 n'aura pas droit de citer dans cette salle ».

A noter que pour l'occasion, les nouvelles entrées au Secrétariat exécutif et aussi au sein du Comité des Experts ont été présentés. Il s'agit pour ce qui est du Secrétariat exécutif, d'un nouveau adjoint au Secrétaire exécutif en la personne d'Ali Idi du Niger, et pour le Comité des Experts de Mme Esso-nwa Bodjolé qui siègera au nom du Togo et de Salifou Sawadogo au nom du Burkina Faso.

Les retombées de ces travaux du Comité des Experts orienteront le Conseil de ministres qui se tiendra par la suite.