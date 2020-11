Madagascar: Education nationale - Manifestation d'enseignants sortants de l'ENS

Des sortants des écoles normales supérieures (ENS) ont manifesté à Mahamasina, devant le bâtiment de la direction des Ressources humaines (DRH) du ministère de l'Éducation nationale, vendredi. Ils se sentent désappointer.

Près d'un an après la sortie de leurs noms, dans la liste des enseignants à recruter pour la sixième vague de recrutement, ils se trouvent encore sans poste, sans décision d'affectation et sans contrat de travail. Ils réclament la sortie de leur décision et de leur contrat de travail, le plus vite possible. « Nous sommes près de six cent à être inscrits dans la liste des enseignants inscrits dans la sixième vague du recrutement.

Près de la moitié ont obtenu leur contrat et ont déjà rejoint leur poste. Pas nous. Alors que les postes budgétaires ont été déjà validés, et l'année scolaire a déjà commencé », lance Nianjason Ramangalahy, un sortant de l'ENS de l'université de Toliara. Ils devraient enseigner dans les lycées et dans les collèges d'enseignement général (CEG). Cette liste est sortie au mois de janvier.

Le ministère de l'Éducation nationale avait promis que les sortants des ENS seront recrutés d'office dans les établissements scolaires publics, « pour rehausser le niveau de l'enseignement, à Madagascar ».