Cote d'Ivoire: Changement climatique - Le PNUE et l'UATP s'activent sur un projet de bus électriques propres

Promouvoir une transition vers une mobilité à zéro/faibles émissions, pour une meilleure qualité de l'air et une atténuation du changement climatique. C'est l'une des principales préoccupations, du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE) qui travaille sur un projet de transports propres. Mais la réussite de ce projet, passe par un soutien aux pays et villes pour développer et mettre en œuvre des politiques et des stratégies de transport à zéro ou à faibles émissions suivant trois axes : une transition vers des véhicules propres en mettant en priorité la mobilité électrique ; l'adoption de carburants plus propres, à faible teneur en soufre avec des normes d'émission strictes ; l'élaboration et la mise en œuvre de politiques prioritaires axées sur la mobilité douce.

Dans le cadre de ce programme, le PNUE et l'Union africaine des transports publics (UATP) ont signé un accord de financement pour impulser le projet dans la sous-région ouest-africaine en ciblant l'accent sur « une transition vers des véhicules propres en mettant en priorité la mobilité électrique ; l'adoption de carburants plus propres, à faible teneur en soufre avec des normes d'émission strictes ».

Dakar et Lagos ont été choisies comme villes pilotes pour la promotion des bus électriques propres en Afrique de l'ouest.

En ce qui concerne Lagos, il s'agira entre autres de faire une étude d'analyse cout-bénéfices de l'introduction des bus propres dans la ville de Lagos. Une étude de faisabilité qui va aider le gouvernement à prendre des décisions pour la réduction de carbone.

Dans le cadre de ce projet, prévu pour 2 mois, débuté en fin septembre, un groupe d'experts technique locaux a été mis en place pour accompagner le consultant. Trois livrables critiques sont attendus : un résumé des travaux des experts, le rapport d'un atelier virtuel national sur le projet, le rapport définitif de l'étude.

C'est dans cette dynamique qu'un atelier virtuel national a eu lieu le jeudi 26 novembre dernier. Plusieurs communications ont meublé les échanges. Ainsi l'entreprise Scania a fait une présentation de son projet de biogaz pour 50 autobus à Abidjan. Au nom des Nations unies, Jane Akumu, Responsable de la division économique et mobilité durable, a exposé sur l'avantage d'avoir des bus propres en Afrique. Les acteurs des transports et le secteur privé ont également été instruit sur les avantages de l'approvisionnement en bus électriques propres. Le secrétaire général de l'UATP Cissé Yssoufou a montré également l'urgence pour les pays africains de basculer vers ces énergies en faible teneur de carbone pour réduire considérablement le taux de pollution en Afrique.

Les autorités du ministère fédéral et local des transports de Lagos ont présenté respectivement la politique de transports propres à bas carbone et fait un état des lieux.

L'initiative du PNUE permettra à terme, d'implémenter des transports urbains intelligents soucieux du respect de l'environnement.