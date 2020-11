Maroc: Entame réussie du TAS en Coupe de la Confédération

La RSB hérite d'Al Ahly en Super Coupe d'Afrique

Voilà ce qu'on appelle un baptême continental réussi. Pour le compte de sa sortie inaugurale en Coupe de la Confédération CAF, le TAS est parvenu, samedi à Banjul, à surclasser la formation gambienne de Gamtel grâce à un but signé Youssef Reyana à six minutes de la fin du temps réglementaire. Première manche parfaitement négociée pour l'équipe de Hay Mohammadi, en attendant le match retour prévu en fin de semaine au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Pour une première participation à une épreuve africaine, la prestation du TAS est à saluer, du fait qu'elle permettra au club d'envisager la suite sous de bons auspices et d'entrevoir même la qualification au second tour. Au cas où ce scénario tant souhaité prendrait forme, les locataires de la Botola D2 et lauréats de la dernière édition de la Coupe du Trône, auront à défier l'équipe béninoise d'ESAE FC.

En plus du TAS, le football national est représenté en cette Coupe de la Confédération par la Renaissance de Berkane, finaliste de l'épreuve en 2019 et vainqueur de l'édition 2020. Le standing des Berkanis leur a donné le droit d'être exempts du tour préliminaire et leur première sortie est attendue au tour suivant où ils affronteront le vainqueur du match mettant aux prises les Guinéens d'AS Kaloum et les Mauritaniens de Tevragh-Zeina. Le match aller s'est soldé sur une issue de parité, un partout, ce qui, sur le papier, avantage la formation mauritanienne qui recevra au retour.

A l'instar de la RSB mais cette fois en Ligue des champions, le WAC et le Raja ne disputeront pas eux aussi le tour de chauffe. Ils entameront leur campagne africaine lors du stade suivant dont les matches aller sont prévus les 22 et 23 décembre et ceux du retour les 5 et 6 janvier 2021. Le WAC héritera du vainqueur du match qui opposera l'équipe ghanéenne d'Anglogold au Stade Malien, alors que le Raja jouera soit le club de Gambia AF soit celui de Teungueth FC du Sénégal.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que la finale de la Ligue des champions, édition 2020, s'est jouée vendredi dernier au stade du Caire entre les deux clubs égyptiens d'Al Ahly et du Zamalek. Le titre est revenu en fin de compte au National du Caire qui s'est imposé sur la marque étriquée de 2 à 1, raflant par là même son 9ème trophée C1, ce qui fait de lui le club le plus titré du continent. Al Ahly sera donc le prochain adversaire de la Renaissance de Berkane en Super Coupe d'Afrique, rencontre prévue le 10 janvier prochain au stade du Caire.

En-Nesyri offre une victoire in extremis au FC Séville

L'international marocain Youssef En-Nesyri a offert une précieuse victoire au FC Séville contre Huesca lors d'un match, disputé samedi, comptant pour la 11ème journée du championnat espagnol. L'attaquant de 23 ans a inscrit l'unique but de la rencontre à la 83ème minute suite à une passe décisive de l'Argentin Lucas Ocampos. En-Nesyri, qui amarqué son 4ème but de la saison, a fait sa rentrée à la 74ème minute en remplacement d'Oliver Torres. Grâce à ce succès, Séville se hisse à la 5ème position avec 16 points de neuf matchs. L'équipe andalouse devra jouer dans les prochaines semaines deux matchs reportés à cause de ses engagements dans les compétitions européennes.

Foot féminin

Championnat

La Ligue nationale du football féminin a fixé au 7 décembre prochain la date du tirage au sort du championnat national de football féminin (D1 et D2). Le début du championnat national du football féminin a été reporté du 19 décembre au 26 du même mois pour permettre aux clubs de mieux se préparer à cette compétition et assurer, ainsi, un départ dans de bonnes conditions du championnat, sur fond de la situation sanitaire actuelle que connaît le Maroc.

Coupe du Trône

La Ligue nationale du football féminin a annoncé que le tirage au sort du 1er tour préliminaire de la Coupe du Trône pour la saison 2019-2020 aura lieu le 4 décembre prochain. Les matches comptant pour ce tour débuteront les 12 et 13 du même mois.

Assemblée

La Ligue nationale du football féminin tiendra le 17 décembre, par visioconférence, son assemblée générale ordinaire au Centre Mohammed VI de Salé à partir de 11h00. Cette réunion fait suite à celle du Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football qui a fixé les dates des assemblées générales ordinaires de toutes les ligues qui lui sont affiliées.