Cote d'Ivoire: Riposte contre la Covid-19 - Une institution bancaire panafricaine enrichit son offre grâce aux canaux digitaux à travers l'Afrique

L'institution panafricaine de services financiers, United Bank for Africa Plc, enrichit son offre de produits et services du Retail grâce aux canaux digitaux à travers l'Afrique. C'est ce qui ressort de la conférence en ligne, de la Directrice des produits du groupe, Mme Ogechi Altraide avec un groupe pluriel de journalistes et d'éditeurs de toute l'Afrique.

« Ces services et produits, qui sont destinés à toutes les catégories de clients, ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins spécifiques des clients particuliers de la banque, conformément à la politique de note établissement, à savoir : "Le client d'abord" », dira-t-elle.

Mme Ogechi Altraide a souligné que le groupe panafricain était bien préparée à la pandémie de Covid-19 et avait mis en place un certain nombre de produits qui permettent aux clients d'effectuer leurs transactions quotidiennes avec facilité dans le confort de leur domicile. « Nous avons développé des solutions très avancées et centrées sur le client, qui nous ont permis de nous positionner en tant que leader dans le secteur bancaire pendant longtemps », a affirmé Mme Ogechi.

Poursuivant, elle a expliqué que dans les 20 pays d'Afrique où l'institution est implantée, elle offre des produits du retail à plus de 20 millions de clients. Et ce, grâce à des plateformes bien conçues, notamment 20 000 terminaux de paiement électronique (TPE), ainsi que 3 000 distributeurs automatiques de billets déployés sur tout le continent. « Nous totalisons plus de 10 millions de cartes actives en circulation, tandis que nos plateformes très conviviales et très appréciées (Application mobile et la syntaxe USSD) desservent plusieurs millions d'abonnés chaque seconde », a-t-elle relevé.

Mme Ogechi a indiqué que la banque offre à la fois des services financiers et non financiers aux PME pour la croissance économique, d'où ces différentes offres en faveur de ce secteur.