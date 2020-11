Cote d'Ivoire: Prière œcuménique - Des femmes des confessions religieuses du district d'Abidjan prient pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire

A l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, plusieurs localités du pays ont été le théâtre d'affrontements entre d'une part, forces de l'ordre et populations, et entre les communautés d'autre part. Cette situation a causée de nombreuses destructions matérielles de biens publics et privés, ainsi que des blessés et des pertes en vie humaine.

Cette état de fait qui a fragilisé le tissu social et le vivre ensemble entre les communautés interpellent plus d'un. C'est le cas des femmes des forums de confession religieuse du grand Abidjan qui ont organisé une journée de prière et de motion de soutien pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire.

Elles se sont massivement déplacées venant de toutes les communes du district d'Abidjan et la banlieue pour prendre part à l'importante prière dénommée "prière œcuménique des femmes du grand Abidjan pour la paix en Côte d'Ivoire".

La rencontre s'est tenue à la place canal aux bois à Abidjan-Treichville, le samedi 28 novembre 2020. C'était en présence du Pr Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parrain de la cérémonie.

A cette occasion, le Pr Adama Diawara a rappelé les valeurs cardinales de la paix, notamment la cohésion sociale, la fraternité, la solidarité, le vivre ensemble etc.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a aussi invité, l'ensemble des couches sociales à l'union afin de parvenir au développement économique du pays. « A travers nos pensées et propos, nous devons faire en sorte que ce pays demeure dans l'union, la cohésion, la stabilité politique et le développement économique », a-t-il exhorté, avant d'encourager et félicité l'initiative des femmes.

Mme Faber Koné Maimouna, présidente du comité d'organisation (pco) a quant à elle béni Dieu pour sa miséricorde à l'endroit de la population ivoirienne. « Nous sommes ici ce matin, pour glorifier le Tout-Puissant, le créateur, pour le miracle qu'il a opéré en Côte d'Ivoire, pour toute la population », a-t-elle dit pour décliner l'objectif de la rencontre de prière.

Elle a également saisi l'occasion pour saluer le rapprochement entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Selon elle, cette rencontre est une grande et louable preuve de dépassement de soi, de ces deux présidents au moment où tous les espoirs de paix s'amenuisaient de jour en jour.

Selon elle, ce tête à tête a permis de sauver des vies et stopper des affrontements communautaires.

Gba Jonathan, évêque pentecôtiste et Diomandé Ibrahim, Imam de la mosquée Abou Hourayra de Grand-Bassam, ont respectivement adressé des prières et des fortifications pour le retour définitif de la paix dans le pays.

Toutefois, ils ont exhorté les uns les autres à cultiver l'esprit de tolérance et de vivre ensemble pour activer la paix. Ainsi, plusieurs motions de soutien ont été faites dans le sens de l'apaisement et de la cohésion.