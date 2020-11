Burkina Faso: Réélection de Roch Kaboré - Le MPP célèbre la victoire de son candidat

Militants et sympathisants du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) se sont donné rendez-vous au siège de campagne du parti, au quartier Nonsin de Ouagadougou, dans la soirée du jeudi 26 novembre 2020 pour célébrer la victoire de Roch Marc Christian Kaboré à la présidentielle du 22 novembre 2020.

Aussitôt les résultats provisoires de la présidentielle du 22 novembre 2020 proclamés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans l'après-midi du jeudi 26 novembre, la liesse étreint les militants et sympathisants du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). Parés aux couleurs du parti, ils ont festoyé toute la nuit au siège de campagne du parti, situé au quartier Nonsin de Ouagadougou. Le candidat du MPP, Roch Marc Christian Kaboré, a remporté la présidentielle avec un score de 57,87%. Comme les premiers responsables du parti l'avaient annoncé, ils ont réussi le pari du coup K.O. Au cours de cette soirée festive, les patrons du parti se sont succédé à la tribune pour saluer la mobilisation de tous pour la victoire du président-candidat.

Arrivé à 20h 35 au siège de campagne en compagnie de son épouse, Sika Kaboré, le président réélu, Roch Marc Christian Kaboré, a été accueilli par un tonnerre d'acclamations et de sons de vuvuzela. S'adressant aux militants et sympathisants grisés par la victoire de leur

« champion », il s'est dit reconnaissant pour la confiance renouvelée à travers ce second quinquennat. Pour le vainqueur de la présidentielle, sa victoire, au-delà de la « fierté légitime » qu'elle procure, confère une grande responsabilité qui est celle de servir l'ensemble des Burkinabè.

« Cette élection est historique à plus d'un titre. D'abord c'est cette constance dans l'ancrage de la démocratie à travers l'organisation réussie depuis 2015 de deux scrutins présidentiels. Ensuite, il y a la tenue exemplaire de la campagne électorale dans la paix et dans le respect des règles de bonne conduite et enfin par la participation pour la première fois des Burkinabè de la diaspora », a détaillé le président du Faso. A l'entendre, il est le président de tous les Burkinabè et va s'atteler à mettre en œuvre avec tous, son nouveau programme de paix et de cohésion sociale. « Je n'oublie pas les électeurs qui ont fait un choix différent. J'entends leurs préoccupations et leurs critiques. Je m'engage à prendre en compte leurs attentes. Je voudrais également rendre un hommage particulier aux autres candidats de cette élection », a déclaré le chef de l'Etat devant une foule euphorique.

Infatigable tribun, le directeur national de campagne pour la présidentielle et les législatives, Simon Compaoré, a une fois de plus émerveillé le public avec ses formules chocs. « The game is over (le jeu est terminé », a-t-il lancé, suscitant une explosion de cris de joie dans la foule. Il a remercié tous ceux qui ont œuvré à ce que le coup K.O. au 1er tour de la présidentielle se réalise. M. Compaoré a traduit sa gratitude à l'Alliance des Partis de la Majorité présidentielle (APMP) qui a lutté aux côtés du MPP pour que le président-candidat soit réélu pour un second mandat. Pour lui, Roch Marc Christian Kaboré est le président de tous les Burkinabè. C'est pourquoi, il a appelé à une « union sacrée » autour de lui pour relever les défis communs qui sont ceux de la sécurité, de la paix, de la cohésion sociale et du développement socioéconomique.

Le président de l'APMP, Me Bénéwendé Sankara, a indiqué que la réélection du président Kaboré est « une fierté pour le Burkina et l'Afrique ». Il a réitéré l'« entière disponibilité » des partis de l'APMP à travailler avec le président du Faso, pour bâtir un « Burkina Faso de paix, de sécurité et de progrès social ». La soirée s'est poursuivie dans une ambiance festive avec des prestations d'artistes burkinabè.