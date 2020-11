Cote d'Ivoire: Sakassou / Sidi Touré à des jeunes - "Ne donnez pas vos vies à des politiciens que vous ne connaissez pas"

À l'invitation de Gando Coulibaly, préfet du département de Sakassou, Sidi Tiémoko Touré, ministre de la Communication et des Médias a pris part, le samedi 28 novembre 2020 dans la cour de la préfecture de la localité, à une cérémonie pour la consolidation de la paix.

Selon le préfet Gando Coulibaly, cette cérémonie a pour objectif de renforcer la cohabitation et la fraternité entre les populations afin d'améliorer les synergies pour relever les défis communs auxquels est confronté le département de Sakassou après la crise survenue dans la ville au lendemain de l'élection présidentielle.

Crise qui a fait 89 blessés dont 03 graves et d'énormes dégâts matériels. À cette occasion, le porte-parole du gouvernement a apporté soutien et compassion aux victimes de cette crise. Le ministre Sidi Tiémoko Touré a livré un message de tolérance, d'unité et de pardon. Avant de mettre en mission les populations de Sakassou à œuvrer davantage afin de faire de la paix, une réalité. "Préférez la paix, la sécurité et le vivre ensemble. N'acceptez pas les messages qui vous divisent. Réveillez-vous, chers parents de Sakassou. Laissez la politique aux politiciens.

Ce dont vous avez besoin, c'est le développement et non, la haine et la division. Nous devons être guidés par le développement", a exhorté le ministre Sidi Touré en présence d'Emmanuel Ahoutou, Directeur de Cabinet du Premier ministre Hamed Bakayoko, de l'ensemble des 172 chefs de villages, des chefs de communautés, des guides religieux, des jeunes et de femmes de Sakassou.

Aux jeunes, le ministre Sidi Touré a rappelé , qu'il ne servait à rien pour eux, de chaque fois s'adonner à des actes de violences, de vandalismes ou meurtres qui pourraient entacher leur devenir. "Il faut sortir de ces mots d'ordre qui ne vous arrangent pas. Désobéissance civile ou couper les voies de circulation. Il ne sert à rien de détruire les biens des autres. Il ne sert à rien de bloquer les voies avec arbres ou des pneus incendiés. Ce sont des actes qui vous punissent vous-mêmes. Il faut que désormais, la raison domine.

Les menaces, les discriminations, la division et les affrontements ne vous serviront à rien, à part à faire le chou gras des politiciens ou autres personnes tapies dans l'ombre qui se frottent les mains et se félicitent à chaque fois que vous vous affrontez. Ne donnez pas vos vies à des politiciens que vous ne vous connaissez pas personnellement, et surtout qui ne vous connaissent pas du tout et ne vous connaîtront jamais. Si vous mourrez pour eux, c'est gratuit.

Et c'est vos différentes familles qui en subiront les lourdes conséquences. On ne pose pas un acte politique avec des armes à feu ou des armes blanches. Sachez que tout acte de violence sera réprimandé par loi. Et sur cette question, l'État sera ferme et indéboulonnable", a souligné le ministre Sidi Touré.

Les porte-paroles de communautés autochtones et allogènes ont chacun, à leur tour, exprimé les condoléances aux familles des victimes tout en condamnant fermement les actions de violences qui plombent le développement de Sakassou. Ils ont également souligné la nécessité d'une approche multidimensionnelle pour s'attaquer aux causes profondes des crises dans le département de Sakassou et ont appelé à une coopération renforcée entre toutes les filles et tous les fils du département de Sakassou.