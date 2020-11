Cote d'Ivoire: Lutte contre le Vih dans le milieu sportif - L'appel de Paulin Danho aux acteurs du sport

En prélude à la Journée mondiale contre le Vih célébrée le premier décembre de chaque année, la cellule locale de lutte contre le Vih du ministère des Sports a organisé une cérémonie, vendredi dernier, à la salle polyvalente du Parc des sports de Treichville. Le ministre Claude Paulin Danho qui a présidé cette cérémonie a profité de l'occasion pour interpeller le mouvement sportif sur la pandémie. « Contrairement à ce que pensent certains, le Vih est toujours présent et continue de faire des victimes », a rappelé le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire.

Après avoir relevé la corrélation entre le sport et la santé, il a invité le monde sportif à se mobiliser pour éradiquer cette pandémie par des actions concrètes. Paulin Danho a souhaité l'implication de tous les acteurs en prenant un certain nombre de décisions. « Il faut que tous les licenciés de toutes les Fédérations fassent leur test de dépistage pour mieux pratiquer leur discipline. Nous allons également faire en sorte que tous les étudiants de l'Injs fassent systématiquement leur test de dépistage et participent aux opérations de don de sang. Le don de sang est un acte qui permet de sauver des vies...Désormais, tous ceux qui utiliseront les infrastructures sportives payeront des timbres pour soutenir la lutte contre le Vih », a déclaré le ministre des Sports.

Pour donner l'exemple, Paulin Danho a donné son sang et soutenu la cellule locale de lutte contre le Vih du ministère en achetant des timbres de soutien d'une valeur de 500 000 FCfa. Il a félicité cette cellule pour le travail abattu durant plusieurs année

Outre l'opération de don de sang et de dépistage volontaire, le public qui est venu nombreux a également eu droit à une conférence-débat sur le sport, la Covid-19 et le Vih animée par le Dr Any Grah.Avant le ministre des Sports, le Dr Ladji Patrice, le représentant du Programme national de lutte contre le Sida (Pnls), a indiqué que le bon fonctionnement des cellules locales repose sur l'engagement du premier responsable du département ministériel. Il a salué, de ce fait, l'engagement du ministre Paulin Danho.

Coordonnatrice de la cellule locale du ministère des Sports, Ehui Béatrice a, quant à elle, encouragé le ministère des Sports à s'engager entièrement dans la lutte par des actions de dépistage volontaire, de don de sang mais également de recherche de financements via la vente des timbres.Enfin Mme Abé Juliette, représentant la Dg de l'Ons, marraine de la cérémonie, a exhorté les agents du ministère des Sports au dépistage volontaire et à la persévérance dans les actions engagées pour éradiquer la pandémie.Cette journée était placée sous le thème : « Solidarité nationale et responsabilité partagée ». L'objectif est de s'inscrire dans l'élan mondial d'éradication de la pandémie d'ici l'année 2030.