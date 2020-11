Cote d'Ivoire: Tour préliminaire de la Ligue des champions 2020-2021 - Le Racing club d'Abidjan dompte l'Asko de Kara

En match aller comptant pour le tour préliminaire de la Ligue des champions de la Caf saison 2020-2021, le Racing club d'Abidjan s'est imposé aux Togolais de l'Asko de Kara (1-0) hier, au stade olympique d'Ebimpé, à Abidjan. Un seul but inscrit dans les derniers moments de la première mi-temps, un but contre son camp de Prince Ameto (1-0, 46e), qui a suffi au bonheur des champions de Côte d'Ivoire. Une équipe du Racing club d'Abidjan qui découvre l'Afrique et qui est heureuse de débuter sa découverte par une victoire à domicile.

Un succès qui n'était pas évident. L'équipe de Yopougon, en plus de jouer devant les gradins vides, s'était présentée avec de nombreux absents de taille. Outre le défenseur Brahima Ouattara, testé positif à la Covid-19, le transfuge de Williamsville athletic club (Wac) n'était pas sur la feuille de match. Du coup le Racing, bien que champion de Côte d'Ivoire, avait débuté la peur au ventre. Quoi de plus normal ; c'était leur premier match de Coupe d'Afrique et de surcroît en Ligue des champions.

Finalement, ils s'en sortent bien. Mais la bataille ne fait que commencer. Dans deux semaines, coach Bassiriki et ses garçons devront aller confirmer en terre togolaise.