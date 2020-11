Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Adjamé célèbre la paix par une marche blanche

La commune d'Adjamé, selon son maire Soumahoro Farikou, veut demeurer le creuset de la fraternité et du vivre-ensemble. Guidé par cette volonté de préserver la cohésion sociale dans sa cité, notamment après les manifestations électorales, il a organisé samedi une marche blanche pour la paix. Objectif, demander aux habitants de cette commune de faire de la paix une culture durable.

Ainsi, depuis le 3e arrondissement de police d'Adjamé, le premier magistrat de la cité, des conseillers et agents municipaux ainsi que des femmes et hommes de la commune ont marché côte à côte sur le boulevard Nangui Abrogoua. Tout de blanc vêtus, ils se sont rendus à la mairie où une bâche a été dressée. Des chefs traditionnels et religieux, des responsables de communauté, venus apporter leur caution à cette initiative, étaient au nombre des marcheurs.

A la grande joie du maire de cette commune, qui a exprimé sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont participé à cette action louable. « Merci de votre intérêt pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre commune. Je voudrais solennellement vous exprimer ma gratitude pour votre sursaut national qui a préservé la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle du 31 octobre », a-t-il lancé à la foule. Puis d'insister : « Cette dynamique doit être absolument préservée pour le maintien et l'accroissement de l'activité économique à Adjamé ainsi que pour la pacification sociale dans notre commune ».

Soumahoro Farikou a engagé les uns et les autres à ne point renoncer à l'idéal de paix, indispensable pour la bonne marche des activités économiques et sociales d'Adjamé et surtout de la Côte d'Ivoire. « Je tiens à saluer les hommes et femmes sans distinction politique, religieuse ou ethnique qui ont fait de cette journée une réussite. Nous venons, une fois de plus, de démontrer au monde que chez nous à Adjamé, les maîtres-mots sont la paix, la cohésion sociale et la solidarité », s'est-il félicité.

Des colombes, symbole de paix et d'espoir, ont été lancées sous les hourras du monde rassemblé à la fin de la cérémonie