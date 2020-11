Congo-Kinshasa: Des écrivains Congolais honorés pour leurs belles plumes

Les congolais se sont rendu compte du retard qu'ils ont sur les autres pays Africains. Leur intérêt pour la littérature commence à s'éveiller et à prendre de l'allure. C'est-ce qu'il faut comprendre par la création d'une Association des écrivains Congolais et surtout de leur première activité qui a consisté à reconnaître le mérite de "vieilles gloires" de la littérature en les honorant officiellement. La manifestation a eu lieu au Musée National sur le boulevard triomphal, dans la commune de Lingwala, le jeudi 27 novembre 2020. Les organisateurs de la manifestation ont tenu à décerner des diplômes de mérite à une dizaine d'auteurs de talent considérés comme des références et d'office des membres d'honneur de l'Association nouvellement créée.

Ces «aînés» de l'ASBL inspirent la nouvelle génération et surtout l'encouragent. Ils sont un exemple à suivre dans un pays où la lecture n'est pas le loisir préféré des Congolais. Eux ont osé écrire lorsque les conditions n'incitaient guère à le faire. C'est-ce qu'ont souligné les porte-étendards de l'ASBL des jeunes écrivains.

Les diplômes de mérite ont été ainsi remis à Isidore Ndaywel E'Nziem, Georges Ngal Mbwil-a-Mpang, Pius Ngandu Nkashama, Yoka Lye Mundaba, Huit Mulongo, Didier Mumengi, Philippe Masegabio Nzanzu, Emile Fagnonn, Elisabeth Mweya Tol'Ande, Vincent Lombume Kalimasi... C'est-ce qui a constitué le temps fort de la manifestation.

Cependant, si Isidore Ndaywel et Madame Elisabeth Mweya Tol'Ande avaient répondu présent physiquement, les autres célébrités avaient délégué des représentants, dont certains qui avaient fait du chemin pour être présent sur place. Tous se sont accordés à reconnaître les mérites de l'initiative de la création de l'Association Ecrivains du Congo ASBL. Les membres ont tenu à ce que l'Association soit un trait d'union entre les jeunes et les aînés, les locaux et la diaspora, les vivants et les morts.

Le Professeur Ndaywel dit être fier de voir la relève assurée. Les paroles de ces jeunes écrivains qui disent croire en l'avenir a ravi la vieille garde. Le jeune écrivain Tata Longi a promis de travailler à la mémoire de la culture congolaise, afin de ne pas repartir chaque fois à zéro. Il s'est dit déterminé de consolider les acquis du passé qui font la fierté de l'histoire de la littérature Anglaise.