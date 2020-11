Congo-Kinshasa: FPMA - Cosma Wilungula annonce l'ouverture à Kinshasa de la 28ème session du Conseil d'administration

La 28ème réunion ordinaire du Conseil d'Administration du Fonds pour le Patrimoine Mondial Africain se tient du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2020 à Kinshasa dans le beau cadre de Fleuve Congo Hôtel sis commune de la Gombe.

En Partenariat avec le Fonds pour le patrimoine Mondial Africain (FPMA), la RDC a été sélectionnée pour cette seconde session de l'année, à part l'Afrique du Sud qui est le pays hôte qui l'a tenue en juillet, et c'est un événement auquel prendra part plusieurs délégués internationaux, africains et européens.

C'est M. Cosma Wilungula, Directeur Général de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), qui a annoncé officiellement la tenue de ladite session lors de son point de presse de samedi 28 novembre dernier, au siège de l'institut. Thème retenu : "PATRIMOINE MONDIAL EN AFRIQUE : PROMOUVOIR LE PATRIMOINE MONDIAL EN RDC".

Il est important de savoir que la RDC regorge cinq sites du patrimoine mondial notamment : les Parcs nationaux de Virunga, Garamba, Kahuzi-Biega, Salonga ainsi que la réserve de faune d'Okapi. Mais aussi les grottes de Dimba, et Ngovo, la grotte de Matupi, et la dépression d'Upemba, qui sont des sites soumis à la Commission nationale de l'UNESCO depuis novembre 1997 dont certains sont, malheureusement, sur la liste de sites mise en péril depuis plusieurs années. Ainsi, en présence des directeurs respectifs de ces parcs, il sera question de discuter sur les moyens qu'il faut mettre en œuvre en vue de redorer leurs blasons.

Cette 28ème session, indique-t-on, vise plusieurs objectifs notamment, présenter la convention du patrimoine mondial et ses organisations afin d'évaluer sa mise en œuvre en RDC en conjonction avec l'Agenda 2063 et améliorer sa situation actuelle ; sensibiliser le patrimoine mondial en Afrique. Mais aussi celui de fournir une plateforme interactive et de partage d'expériences et de collecter des fonds qui aideront la FPMA à faciliter son travail.

En outre, il est prévu un atelier technique sur la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondiale en RDC, une soirée de Gala appelée "événement des partenaires" avec des membres du gouvernement congolais, des diplomates ainsi que d'autres organismes internationaux. Et, enfin, la réunion du Conseil d'Administration proprement dite.

Créé conjointement depuis 2006 par l'Union africaine et l'Unesco, le FPMA a pour mandat de soutenir l'identification et la préparation de sites africains, pour leur inclusion sur la liste du patrimoine mondiale ; d'assister efficacement les actions de conservation et de gestion des sites naturels et culturels du patrimoine mondial en Afrique ; de soutenir la réhabilitation des sites qui sont en péril ; former les professionnels du patrimoine et le gestionnaires des sites pour une bonne conservation et protection ; et d'assurer le développement durable sur et autour des sites.

En guise de reconnaissance, une remise de prix sera faite à l'endroit de ceux qui auront excellé dans leur secteur et cela dans le respect des gestes barrières, conformément à la lutte contre la Covid-19.