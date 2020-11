Madagascar: Université d'Antsiranana - Une nouvelle politique de logement en gestation

Pour que les logements des étudiants soient appropriés, le ministère de l'Habitat compte réaliser un projet sur les nouveaux campus, quartiers et cités universitaires.

Le vice-ministre en charge des Nouvelles villes et de l'habitat, Michael Angelo Zasy a mis en pratique le sens du devoir lors de son passage dans la capitale du Nord. Apres avoir visité quelques bâtiments dans la ville d'An t si r an an a, il s'est rendu à l'Université Nord d'Antsiranana (UNA) pour constater de visu la réalité, à la suite de l'événement malheureux qui s'est produit l'autre weekend. Lors de cette visite, il a d'emblée précisé, que même s'il n'est pas le ministre de l'Enseignement supérieur, en tan t que membre du gouvernement, ils travail- lent ensemble.

Il a ainsi fait le point avec l'ensemble de l'équipe régionale afin d'apporter un soutien matériel à l'ensemble des étudiants victimes de l'incendie. En sa qualité de vice-ministre en charge des Nouvelles villes et de l'habitat il a exprimé ses sincères condoléances à l'ensemble des étudiants qui ont perdu leur camarade et surtout à sa famille. Outre cette questio-humanitaire, Angelo Zasy a également présenté aux responsables de l'université, plus particulièrement au président Justin Ratsaramody, la nouvelle politique de de logement des étudiants, car la situation actuelle est lamentable. Ce qui explique les accidents fréquents. Si sa capacité d'accueil est de mille cinq cents étudiants, le campus abrite aujourd'hui plus de sept locataires.

Un projet sans suite

Lors de leurs échanges, le président de l'UNA a dévoilé qu'un projet de logement des étudiants avait été établi depuis plusieurs années, mais le dossier est resté dans le tiroir. L'université aimerait donc l'accompagnement du ministère de l'Habitat dans sa mise en œuvre. Ce que le ministre coach de la région Diana a promis, car il a déjà esquissé des démarches dans ce sens. Il reste à régler des détails d'ordre technique, architectural, financier et économique.

« Nous sommes prêts à l'accompagner, nous avons déjà discuté avec le ministre de tutelle du sujet et nous allons travailler main dans la main. Nous ne voulons plus que les étudiants continuent de vivre dans des logements inappropriés ou dans des endroits insalubres », lance-t-il le ministre Angelo Zasy. Il propose de mettre en place une stratégie de développement du nouveau projet sur les campus, quartiers et cités universitaires...

Pour ce faire, il a demandé au numéro un de l'UNA de capitaliser les atouts de l'université avec l'existence de plusieurs facultés. « Que chaque faculté soit interpellée pour qu'elle participe à l'ensemble du projet. Elle peut apporter son savoir-faire et mettre en application ses recherches», conclut-il.