Congo-Kinshasa: La Régideso dotée de nouveaux groupes motopompes pour les usines de N'djili et Lukunga

La REGIDESO S.A a réceptionné, vendredi 27 novembre 2020, de nouveaux Groupes Motopompes destinés au renforcement de sa capacité de production, ainsi qu'un atelier de Forage bien équipé, lui permettant d'effectuer les travaux de forage à travers la main d'œuvre et expertise interne.

Ces nouveaux équipements ont été remis officiellement au nom du Gouvernement par le Ministre d'Etat en charge des Ressources Hydrauliques et Energies, Eustache Muhanzi, et le Ministre du Portefeuille Clément Kwete au Président du Conseil d'Administration, Placide Yoko Yakembe, qui, à son tour, les a confiés sous la responsabilité du Directeur Général de la REGIDESO, Clément Mubiayi, et du Directeur provincial de cette entreprise en les exhortant de les gérer en bon père de famille. Ces groupes motopompes ont pour but d'accroître la capacité de production de cette société et de répondre radicalement aux besoins en eau potable toujours croissant des populations sur l'ensemble de la ville-Province de Kinshasa.

Au cours de la cérémonie organisée à cette occasion, il a été souligné que la Ville-province de Kinshasa est confrontée aux problèmes de l'exode rural et de l'instabilité sociale, à la base de l'urbanisation rapide observée. Ce qui entraîne inévitablement la demande en eau potable, dépassant largement le niveau actuel de la capacité de production de cinq usines existantes.

Il se dégage, en effet, un gros déficit au quotidien, causé principalement par la vétusté des anciens groupes motopompes dont les achats ont été mal opérés et par les phénomènes de l'ensablement de canaux d'aspiration d'eau brute.

Cependant, dans la recherche des voies et moyens pour résorber le déficit de production actuellement enregistré, la REGIDESO S.A a initié un plan de rénovation et de renouvellement des unités et équipements électriques et électromécaniques de production existantes et de création de nouvelles stations de traitement d'eau potable.

Toutefois, le Directeur Général de la REGIDESO a noté que le déficit en eau dans la ville par rapport à la demande, les inondations épisodiques des ouvrages de captage d'eau brute de l'usine de N'djili et le fonctionnement non sécurisé de cette usine faute d'équipements de pompage fiables, l'augmentation de la charge de l'eau brute à l'usine de Lukunga, occasionnant des arrêts de production, l'ensablement de la prise d'eau brute de Ngaliema, etc., sont autant de faits qui illustrent à suffisance les difficultés rencontrées par la REGIDESO à garantir une desserte permanente et satisfaisante en eau à l'ensemble de la population de la ville-Province de Kinshasa.

Choix cornélien

Ainsi, face à ces parterres des défis en corrélation, et au regard de l'immédiateté qu'accompagnait la mise en œuvre des projets financés dans le cadre du programme de 100 jours du Président de la République, un choix difficile devait être opéré en vue de répondre et de concilier à la fois la nécessité de la visibilité exigée des actions relevant du programme de 100 jours et celle de booster le fonctionnement de captage pour une solution durable et à long terme.

"En toute sincérité, j'avoue, en ma qualité de Directeur Général de la REGIDESO S.A, qu'il m'a été aussi difficile, de prendre position, sachant d'une part que pour les abonnées, après financement de 100 jours, l'eau devait immédiatement couler au robinet d'une part ; et d'autre part, il fallait éviter des interprétations des personnes non outillées qui ignorent que conformément aux standards internationaux, la fabrication des Groupes Motopompes n'est pas un ouvrage devant s'achever au cours de 100 jours mais devrait suivre un processus exigeant un temps relativement long", a-t-il expliqué.

Devant ces exigences, a-t-il poursuivi, "j'ai pris la courageuse et risquée décision de commander de nouveaux Groupes Motopompes avec l'objectif ultime de permettre à la REGIDESO S.A d'accroître substantiellement sa capacité de production et de répondre radicalement aux besoins en eau potable toujours croissant des populations sur l'ensemble de la ville-Province de Kinshasa, en attendant la fin des travaux des usines de l'Ozone et de Lemba-Imbu en cours de construction".