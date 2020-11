Congo-Kinshasa: Evaluation des actions de la DDC - Ingele Ifoto met le cap sur la bonne gouvernance

L'heure est à la restitution à mi-parcours des activités d'implantation et de redynamisation du parti politique "Dynamique pour la Démocratie au Congo". Initié il y a de cela près de deux mois dans la ville-province de Kinshasa dont la phase initiale a concerné le district de la Funa, le député Jean-Marie Ingele Ifoto, Autorité morale de DDC avait diligenté une mission de supervision et de redynamisation de son parti politique, pour la capitalisation des acquis de son mouvement politique, en vue de parvenir à une évaluation synthétique et rationnelle de celui-ci.

Pour ce faire, Germain Ngoma, président des fédérations de la ville-province de Kinshasa, à la tête d'une équipe des commissionnaires, vient de parachever la feuille de route partielle telle que envisagée par l'Honorable Jean-Marie Ingele Ifoto. Le constat fameux est que le parti a enregistré une croissance numérique très signifiante dans la Funa.

L'occasion était favorable au député nationale Lumeya Dhu Maleghi, élu de la ville de Kikwit et haut cadre de cette formation politique, de procéder à une réunion d'évaluation avec les nouveaux cadres du parti sur ses objectifs des questions de gouvernance. En tant que politique, les questions liées à la crise actuelle qui alourdissent la bonne marche du pays, l'élu de Kikwit a passé sans complaisance le terme de référence du blocage qui, selon lui, exige que les animateurs puissent sortir de leur égoïsme. Dans la mesure où il estime que la solution la moins chère à la crise politique congolaise serait la reconnaissance de l'autre.

L'élite congolaise devrait apprendre à reconnaître ses erreurs et à les rectifier. Cela constitue le prix à payer en politique, dans le but d'assurer la cohésion nationale - d'œuvrer pour la paix, la justice et le développement dans le strict respect des lois et textes réglementaires du pays pour ne pas hypothéquer les acquis de la République, a-t-il peint.

Quid de la non-participation du Front Commun pour le Congo aux consultations présidentielles ?

Ce praticien de droit n'a pas choisi quatre chemins pour éclairer la compréhension de ses cadres sur la présence de la fumée noire qui persisterait dans la coalition au pouvoir, le Cach qui est représenté par le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi est en programme formel avec le Front Commun pour le Congo que dirige le président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Une organisation faisant en sorte qu'il existe, de facto, un cadre permanent de concertation entre les deux courants politiques dans le cadre des gestions des différends et conflits relatifs à la mise en place de la feuille de route, tel que recadré dans le terme de référence des prescrits de cet engagement.

Il s'étonne du fait que l'une des parties puisse sortir de ces assises politiques pour une initiative parallèle sans tenir informé son contractant, et encore moins vider les contours de cet accord.

Il exhorte le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des Institutions, d'user de ses prérogatives constitutionnelles en bon sage pour gérer la crise actuelle. Car, «dans une guerre de famille, il n'y a pas de vainqueur», a-t-il souligné.

Revenant sur la Dynamique pour la Démocratie au Congo, Lumeya Dhu Maleghi a exhorté ses camarades de jouer pleinement leurs rôles comme vecteurs de changement et acteurs clés pour le développement de notre pays.

Sans complaisance, la Dynamique pour la Démocratie au Congo, parti politique prônant la bonne gouvernance - la paix - le travail - la sécurité - l'unité et le bien-être général des citoyens, a fait montre d'être conscient de devoir favoriser un climat de confiance par la promotion du respect des autorités établies et de l'ordre public.

Ayant parcouru le rapport préliminaire déposé par l'équipe de Germain Ngoma, Ingele Ifoto et le député Lumeya ont donné le feu vert pour la poursuite des activités au niveau des autres districts de la capitale.

Covid-19

Face à cette deuxième vague de la pandémie à Coronavirus qui menace le monde, la RDC n'étant pas à l'abri, le parti œuvre à être le relai de prévention et de sensibilisation de l'équipe de Riposte auprès de la population afin de pousser celle-ci à continuer à respecter les gestes barrières, conformément aux prescriptions des autorités sanitaires.

De manière globale, il est possible de cerner à quel point le député Jean-Marie Ingele Ifoto est un acteur politique qui croit profondément à un Congo fort et uni, dans la diversité des opinions et de culture.