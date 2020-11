Madagascar: RFC - Koloina Andriamanantsoa lauréate du "Zébu d'or" documentaire panafricain

L'honneur du cinéma malgache a été sauvé par Koloina Andriamanantsoa, seule lauréate de l'un des trois "Zébus d'or" de la compétition officielle des Rencontres du Film Court clôturée samedi. Grâce à son œuvre de vingt-trois minutes « ConfidentiELLES », elle a remporté la catégorie : documentaire panafricain.

Les autres trophées et distinctions ont été remportés par des réalisateurs et gens du cinéma du grand continent. Les trois autres catégories phares, l'animation panafricaine et la fiction panafricaine, ont été respectivement gagnées par le duo Congo-belge Machini de Franck Mukunday/Tetshim et le Libyen Muhannad Alamin.

Il faut l'admettre, depuis que le festival s'est ouvert à d'autres continents, les cinéastes malgaches commencent à être effacés du tableau des lauréats. La situation sanitaire y a sans doute aussi été pour quelque chose. Quoiqu'il en soit, Koloina Andriamanantsoa a réussi à démontrer la dynamique, au féminin, du septième art national. « ConfidentiELLES », c'est un cri de rage sur la situation des femmes.

Cependant, il faut aussi savoir que Madagascar est une matriarcale, et que des reines ont fait les beaux jours des royaumes de la Grande Île. La fameuse reine Toera, Ranavalona I et tant d'autres, autant d'exemples pour démontrer que la position de la gente féminine est assez subtile en se basant sur une histoire plus ouverte.