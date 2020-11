Madagascar: Drame à Sambava - Une adolescente tuée par balle par son père, un ancien maire

Les faits se sont produits vers 20 heures à Sarahandrano Sahamazava, région SAVA. Un violent coup de feu a effrayé les habitants des lieux. Les voisins se sont précipités pour voir ce qui se passait.

Un ancien professeur venait de tuer sa fille de 14 ans nommée Clerette en tirant sur elle à bout portant. Terrifiée, personne n'a rien tenté car le père de famille tenait encore dans sa main l'arme du crime, un fusil de chasse. Cet incident a horrifié les habitants qui connaissent bien le coupable, un ex-chef Cisco et ancien maire de la ville. Les gendarmes locaux sont intervenus sur les lieux du crime. Selon les premiers éléments de l'enquête sur ce drame familial, le père a abattu sa fille à l'aide d'un fusil lors d'une dispute. La balle a touché son ventre, causant sa mort.

On ne connaît pas encore les causes exactes de la dispute et dans quelles circonstances a-t-il tiré sur sa fille. Selon une des versions données, le père, furieux à cause des errements de sa fille, n'a pas su garder son sang-froid et a tiré à bout portant. La gendarmerie a procédé à l'arrestation du meurtrier le jour-même de l'homicide. Une enquête a été ouverte. La possession d'une arme à feu suit une procédure exacte. La loi malgache dispose que la détention d'une arme à feu nécessite une autorisation administrative, qui ne peut pas être accordée à un mineur.

La loi prévoit cependant des dispositions dérogatoires en faveur des chasseurs et aux personnes qui utilisent une arme dans un but professionnel, à celles qui ont un intérêt bien particulier, et dans des cas spécifiés, à celles qui ont un intérêt légitime. Le détenteur d'une arme à feu doit être une personne possédant toutes ses facultés mentales et n'ayant aucun antécédent criminel.