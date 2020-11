Madagascar: Mode d'enseignement - L'Ecole de Demain mise sur l'école à distance

Joyce Randrianandraina, administrateur de l'Ecole de Demain, expliquant aux parents la façon de guider les enfants pour un apprentissage à domicile. (Crédit photo : Princy)

Suite à la précédente crise de Covid-19, l'Ecole de Demain de Mandroseza a tenté une autre approche pour l'éducation des enfants qui y sont scolarisés : l'école à distance. Un mode d'apprentissage qui fait appel à des fiches individuelles à la place du tableau, et bien évidemment au sens de l'autodidactie. Au départ, cette méthode était réservée aux enfants des diplomates et des ambassadeurs en raison de leurs déplacements fréquents et leur impossibilité d'être inscrits de manière permanente dans un établissement scolaire fixe. Constatant les effets très notables de ce mode d'apprentissage sur les résultats des enfants, l'Ecole de Demain a décidé de le proposer aux enfants malgaches. « Dans les écoles étrangères qui proposent l'école à distance, un lot de 10 fiches coûte environ 30 dollars, en plus des autres coûts à supporter comme les frais d'Internet, l'achat d'ordinateur, les superviseurs, et bien d'autres encore. Chez nous, les frais de scolarité ont été adaptés afin que l'école à distance puisse être accessible aux enfants malgaches issus de la classe moyenne », a expliqué Joyce Randrianandraina, administrateur de l'Ecole de Demain.

Atelier avec les parents. Pour aider les parents à faire un suivi plus approprié de la scolarité de leurs enfants, Joyce Randrianandraina et son équipe ont mis en place un atelier dédié au Motel Anosy le samedi 28 novembre 2020. Il s'agissait d'expliquer aux parents comment inculquer l'esprit autodidacte aux enfants, comment les aider à trouver le bon rythme d'apprentissage, comment s'organiser par rapport à l'école à distance et bien d'autres. En effet, selon l'administrateur de l'école, « l'école à distance a été proposée pour faire face à la Covid-19 mais comme de nombreux parents ont souhaité continuer à scolariser leurs enfants avec cette méthode, nous avons décidé de l'offrir aux enfants scolarisés dans notre établissement ». Avec des taux de réussite exceptionnels aux examens officiels chaque année, cet établissement scolaire de la capitale entend améliorer davantage ses performances en matière d'éducation avec l'école à distance, et former ainsi les élites de demain.