Afrique de l'Ouest: Ziguinchor / Défis sécuritaires transfrontaliers - Les armées sénégalaises et bissau-guinéennes conjuguent leurs forces

Face aux défis sécuritaires le long de leurs frontières, les Forces de défenses et de sécurité des pays voisins notamment le Sénégal et la GuinéeBissau tentent de sceller une coalition pour faire face aux enjeux sécuritaires. C'est à Ziguinchor que les Commandants des zones militaires 5 de Ziguinchor et 6 de Kolda ont accueillis leurs homologues qui commandent les zones de la Province Nord et celle Nord-est en Guinée-Bissau.

Autour de la thématique «Les mécanismes pour une meilleure prise en compte des défis sécuritaires transfrontaliers», les Forces de sécurité et de défenses des deux pays ont, le temps de cette rencontre, mis en place des stratégies pour enrayer et dissiper les tensions frontalières au niveau des communautés mais aussi enrayer les litiges fonciers au niveau des frontières et les tensions intercommunautaires.

Les trafics illicites tout genre et le spectre de menaces terroriste restent également dans le viseurs des Forces de sécurité des deux pays qui ont mis en place une Plate-forme d'échange d'informations et de partage de renseignements pour agir efficacement et conjointement sur d'éventuelles menaces au niveau des frontières.

Une coopération opérationnelles vieille de trois décennies, a tenu à rappeler le Commandant de la zone militaire N°5, le colonel Souleymane Kandé qui a profité de ce conclave sécuritaire pour évoquer une panoplie de menaces notées le long de la frontière entre les deux pays. «Trafic de drogue, trafic de bois, le braconnage et les agissements des bandes armées le long de la frontière, sans oublier le vol de bétail, ont fait l'objet de discussions et d'entente sur la stratégie à faire face à ces fléaux», martèle le patron de l'Armée dans la zone sud N°5. Une rencontre qui participe à renforcer les liens entre les deux pays, a laissé entendre Le colonel Sanama Macagna, Commandant de la zone militaire Nord de la Guinée-Bissau, qui poursuit : «les deux pays amis devront renforcer notre capacités et nos moyens pour combattre les crimes transfrontaliers.»

Une relance de la coopération bilatérale entre les Forces de défenses et de sécurité des zones Nord et Est de la Guinée-Bissau et les zones militaires 5 et 6 au Sénégal qui est également une occasion de raffermir les liens séculaires entre les deux pays qui partagent près de trois cent quarante (340) kilomètres de frontière commune, lieu d'échanges et de brassages.