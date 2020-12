Afrique de l'Ouest: Tournoi UFOA/A qualificatif CAN u20 - Les juniors scorpions ravissent le ticket aux lionceaux

Le Sénégal ne sera pas à la Can 2021 des moins de 20 ans prévue en 2021 en Mauritanie. La Gambie lui a arraché l'unique ticket qualitatif hier, dimanche 29 novembre, lors de la finale du tournoi UFOA/A U20. A l'issue du temps réglementaire et prolongations (2-2), les Babies Scorpions ont attendus la fatidique des tirs au but pour ravir le trophée aux Lionceaux (4-3 Tabs) mais aussi leur ravir une quatrième participation d'affilée à la Can de la catégorie.

L e Sénégal a perdu hier, dimanche l'occasion de s'emparer du ticket qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des moins de 20 ans prévue en 2021 en Mauritanie. Face à la Gambie que les Lions avaient largement dominé (5-1) en phase de poule, les débats ont été plus rudes lors des retrouvailles en finale du Tournoi Ufoa/A disputé au stade Lat Dior de Thiès.

Entrés timidement dans la partie, sans doute perturbés par la nouvelle du décès de l'ancien internationale Pape Bouba Diop, les Lionceaux ont encaissé un but matinal. C'est Habib Mendy qui a ouvert le score pour les Gambiens (1-0, 6e).

Les poulains de Youssou Dabo attendront à deux minutes de la mitemps pour égaliser suite à un centre bien ajusté venu du côté. Le capitaine Dion Lopy saute plus haut que les défenseurs pour rabattre de la tête la balle au fond de filets (1-1, 43e minute). En seconde période, les Lionceaux se montrent plus entreprenant dans l'entrejeu et plus tranchants en attaques. Mais, ils seront encore surpris par les Babies Scorpions à la 57ème minute sur un tir à ras du sol de Kajally Drammeh suivi d'une faute de main du gardien Boubacar Fall (désigné meilleur portier du tournoi).

Le Sénégal parviendra à remettre les pendules à l'heure et revenir pour la deuxième fois au score grâce à Libasse Guèye (2-2, 67e min). Lors des prolongations, la bande à Dione Lopy se procure de bonne occasion de scorer. Malgré leur infériorité numérique après l'expulsion d'un de leur joueur, les Juniors gambiens vont résister et maintenir le score de parité à la fin des 120 minutes de jeu.

A la séance fatidique des tirs aux buts, la Gambie va s'imposer (4-3) et décrocher sa qualification. Quant aux Lionceaux, ils resteront à quai pour cette édition après avoir disputé trois finales d'affilée et perdues.