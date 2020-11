Egypte: La cause palestinienne restera prioritaire dans la politique de l'Egypte

La cause palestinienne restera prioritaire dans la politique de l'Egypte qui soutient pleinement les choix de la Palestine et de son peuple en faveur d'un règlement politique et du recouvrement de ces droits légitimes en vertu des résolutions internationales connexes, a affirmé le président Abdel Fattah Al-Sissi alors qu'il recevait au palais présidentiel son homologue palestinien, Mahmoud Abbas.

Le chef de l'Etat a affirmé que l'Egypte entendait poursuivre ses efforts afin que le peuple palestinien restitue ses droits légitimes et que la période actuelle nécessitait de conjuguer les efforts interarabes pour reprendre les pourparlers de paix, selon le porte-parole de la présidence égyptienne de la République, l'ambassadeur Bassam Radi.

De son côté, le président palestinien a dit accorder une grande importance à ses concertations avec le président Al-Sissi sur la situation en territoire palestinien et les paramètres de la position palestinienne à la lumière des changements survenus récemment sur la scène régionale et internationale.

Le dirigeant palestinien a salué le soutien historique et constant apporté par l'Egypte à la question palestinienne et ses actions menées aux divers échelons pour sauvegarder les droits et l'unité interpalestiniens.