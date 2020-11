Afrique: Mandat de Félix Tshisekedi à la tête de l'UA en 2021 - Le panel a tenu une réunion avec le ministère des Affaires étrangères

Le Panel chargé d'accompagner le mandat du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine (UA) pour l'exercice 2021-2022, a fait sa première réunion conjointe avec la Task force du ministère des Affaires étrangères, le 20 novembre, au siège dudit ministère.

Consolider la vision stratégique et le Plan d'action pour la présidence de l'UA en 2021 selon les directives reçues du président de la République, tel a été l'objet de cette séance de travail, à en croire le coordonnateur du Panel, Alphonse Ntumba Luaba, qui s'est confié à la presse. Les échanges, a-t-il indiqué, se sont cristallisés essentiellement autour des orientations du chef de l'Etat avec comme premier axe stratégique la consolidation de la paix et de la sécurité, y compris la sécurité sanitaire en cette période post-covid-19. De l'intégration régionale avec, en sus, la continuation du projet de la zone de libre-échange continentale au Grand Inga présenté comme un projet rassembleur et d'industrialisation de l'Afrique, en passant par les questions du genre, de la jeunesse, etc., tout a donc été passé au crible par les participants à cette réunion préparatoire.

Tout en évoquant la détermination et l'engagement du président de la République, Alphonse Ntumba Luaba a indiqué que ce dernier tient à ce que la présidence de l'UA par la RDC à travers sa personne soit un tournant majeur. « Nous voulons qu'il y ait des avancées significatives de l'UA, de sorte à favoriser l'émergence d'une UA plus attentive au sort des peuples africains et à celui des plus vulnérables de ses enfants », a-t-il martelé.

Le coordonnateur du Panel a pris l'engagement d'accompagner le chef de l'Etat dans la réussite de son mandat à la tête de l'UA conformément à son vœu le plus ardent, celui de stabiliser la RDC, de faire taire totalement les armes en Afrique, y compris à l'est de la RDC et ce, par la prévention et la lutte contre les menaces et les actions terroristes.

Notons que le panel est une structure de réflexion et de travail chargé d'assister le président Félix Tshisekedi dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son plan d'action comme président de l'UA, de contribuer à l'analyse, à la rédaction et à la préparation des prises de position continentale du chef de l'État et d'assurer le suivi fonctionnel, administratif et financier des activités de la présidence de l'UA assurée par la RDC.