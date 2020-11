Cote d'Ivoire: Hommage / Femmes de la plateforme AGC à Ado - " Vous êtes le meilleur"

Les femmes de la plateforme Amadou Gon Coulibaly (AGC) ont rendu un vibrant hommage à Alassane Ouattara pour sa réélection à la présidentielle de 2020, samedi 28 novembre à Abidjan, lors d'un déjeuner organisé par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le Prof. Ramata Bakayoko-Ly.

La cérémonie de célébration de la victoire du Président de la République, orchestrée par les femmes de la plateforme AGC, se voulu, selon les initiatrices, "un moment de grande ferveur et de communion totale entre actrices et artisans de la victoire d'Alassane Ouattara". La porte-parole, Mme Grâce Zahoui, a, au nom des membres de la Plateforme, réaffirmé la loyauté des femmes à Alassane Ouattara et l'a remercié pour ses actions en faveur des femmes. " Nous lui avons demandé d'accepter de se porter candidat pour nous, il a accepté ce sacrifice. Nous savons qu'avec ADO, notre cher président, les femmes de Côte d'Ivoire bénéficieront encore de beaucoup de choses car il est le meilleur" a-t-elle affirmé.

Dans la même lancée, la ministre Bakayoko-Ly a dit que " les femmes ont joué un rôle éminemment important dans la victoire de notre candidat et particulièrement les femmes AGC". Puis d'ajouter que cette cérémonie d'hommage au Chef de l'État est également un témoignage de reconnaissance à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly " qui a été incontestablement l'artisan de la mise en œuvre de la politique économique, sociale, politique et diplomatique du Président de la République.

Au regard des valeurs qu'il incarnait, à savoir, humilité, loyauté, fidélité, rigueur au travail, les femmes des associations et Groupements féminins s'étaient engagées à soutenir sa candidature et se sont organisées au sein d'une plateforme dénommée « plateforme des Femmes AGC ». Après le décès brusque d'AGC, le Président a consenti à l'ultime sacrifice en acceptant la demande unanime des instances et sympathisants du RHDP à se porter candidat. Son plébiscite à la présidentielle 2020 est bien la preuve qu'il est le meilleur choix pour les Ivoiriens.

"Chères sœurs, vous avez eu raison de renouveler votre confiance au Président afin qu'il poursuive son œuvre pour le bonheur de vos familles et de vos enfants". s'est-elle réjouie.

Pour sa part, la ministre Kandia Camara, invitée d'honneur de ladite cérémonie, traduisant sa reconnaissance aux femmes pour leur apport déterminant dans la victoire du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a exhorté celles-ci à demeurer des modèles de développement et de cohésion sociale. Elle les a rassurées de transmettre leur message de félicitations au Président de la République.

La cérémonie a pris fin dans l'allégresse et femmes de la plateforme AGC ont reçu de la part de la ministre Ramata Bakayoko-Ly, le livre- hommage à AGC, œuvre de l'invitée spéciale, la ministre Kandia Camara, intitulé « Tel que je connais l'homme ». La Secrétaire d'État, Mme Aimée Zébéyoux, a également pris part à la rencontre.