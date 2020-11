Maroc: Fouzi Lekjaa insiste sur l'importance des centres de formation, dans la promotion du foot local

Au Maroc, les centres de formation jouent un rôle primordial dans la promotion du football local. Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), le reconnait et a insisté dessus samedi dernier lors d'une rencontre avec les présidents des clubs de D1 et D2 et les directeurs techniques.

La réunion, qui s'est déroulée au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora a été axée sur le thème "Centres de formation des joueurs". Elle a été pour le patron de la FRMF l'occasion d'insister une fois de plus, sur la nécessité pour les dirigeants des clubs de « donner une importance capitale à la formation des joueurs, en tant que moyen de développer le foot national ».

Fouzi Lekjaa est d'ailleurs revenu sur les centres de formation qui existent actuellement au Maroc et les a classés en trois catégories : ceux déjà construits et qui doivent être exploités, d'autres réalisés dans le passé, mais ne répondant pas aux critères requis et doivent subir des travaux de mise à niveau, et des centres non encore édifiés, et qui doivent être érigés "dans les plus brefs délais".

Tout en rappelant que ces centres seront essentiels dans le développement du football marocain, le patron de la FRMF, a indiqué qu'ils permettront de faciliter la détection de jeunes talents et leur encadrement de "manière professionnelle".