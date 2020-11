Gabon: Restructuration du Basketball - Le « 5 majeur » de Willy Conrad Asseko

Pour « reconstruire » le basketball local, le candidat Willy Conrad Asseko définit sa politique en 5 grands axes. Cinq grands thèmes dénommés le « 5 majeur ».

La restructuration du basketball gabonais est pour le Collectif « Montrons La Direction » le point focal sur lequel est axé leur vision et leur ambition. A travers le « 5 majeur », Willy Conrad Asseko définit la politique qu'il compte élaborer une fois élu au soir du 19 décembre 2020.

En effet, parmi ces cinq grands axes nous retrouvons, « Temps mort », qui aura pour but de réunir durant trois jours les acteurs du basketball gabonais pour discuter des maux qui minent cette discipline. Puis, la mise sur pied des « Infrastructures » physiques et numériques pour autonomiser les ligues provinciales. Ensuite, la « Restructuration » essentiellement du cadre règlementaire et professionnel à travers la révision des textes fédéraux et la restructuration de la Direction Technique Nationale. En 4, le « Centre Fédéral » qui assurera la détection des talents qui gravites autour du basketball gabonais, à savoir joueurs, arbitres, dirigeants et autres. Et pour finir, « Le Jeu » qui concernera essentiellement le suivi des jeunes joueurs.

Pour Willy Asseko, le « 5 majeur » s'inscrit dans la droite ligne de la vision des plus hautes autorités Gabonaises qui entendent redynamiser la pratique du Sport au Gabon, en particulier le Basketball. Le candidat Asseko a l'ambitieux projet d'avoir 4000 licenciés d'ici 2024, 9 terrains de basketball destinés aux ligues provinciales. Il souhaite également construire un gymnase de près de 2000 places.

Il a d'ailleurs procédé à la distribution d'équipement à travers les ligues provinciales au cours d'une tournée. Il y a eu la construction d'un plateau sportif multisport au CES de Makokou, mais également la réhabilitation des aires de jeux à Libreville, Okala et Owendo. Willy Conrad Asseko était présent dans la Ngounie, et a fait des dons à la ligue et à Moutaso, sur le terrain de basket-ball d'Olam. L'Ogooué-Lolo et le Haut-Ogooué ont aussi reçu la visite du président de la BAC League.

Pour ce qui est de la sélection nationale gabonaise, le candidat choisi par le Collectif « Montrons La Direction » dit vouloir placer le Gabon dans le Top 8 des nations africaines. Autant d'élément qui porte à croire que Willy Asseko voit grand avec le futur du Basketball au Gabon à travers son « 5 majeur ».

