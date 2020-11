Maroc: Chambres professionnelles - L'inscription sur les listes électorales du 1er au 31 décembre 2020 (communiqué)

Rabat — La période réservée à l'inscription sur les listes électorales des chambres professionnelles, à l'occasion de leur révision annuelle au titre de 2021, est fixée du 1er au 31 décembre 2020, indique lundi un communiqué du ministre de l'Intérieur.

"Le ministre de l'Intérieur informe les professionnels exerçant dans les secteurs relevant des chambres d'agriculture, de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat ou des chambres de pêche maritime que la période réservée à la présentation des nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales de ces chambres, à l'occasion de leur révision annuelle au titre de 2021, est fixée du 1er au 31 décembre 2020, et ce conformément aux dispositions de la loi relative au code électoral", souligne le communiqué.

Lors de cette période, "les professionnels non inscrits sur les listes actuelles, ayant rempli les conditions légales requises et âgés de 18 ans au moins à l'arrêt des listes électorales le 31 mars 2021, doivent présenter leurs demandes d'inscription sur la liste électorale de la chambre dont ils relèvent et déposer les dossiers d'inscription mentionnés aux bureaux de l'autorité administrative dont relève leur activité professionnelle", précise la même source.

Le ministre de l'Intérieur rappelle que "les professionnels inscrits dans les listes électorales des chambres professionnelles, qui désirent transférer leur inscription de la liste électorale d'une catégorie professionnelle ou d'une instance électrice à la liste d'une autre catégorie ou d'une autre instance ou d'une circonscription électorale ou section électorale à une autre circonscription ou section électorale ou d'une chambre à une autre, doivent présenter leurs demandes de transfert d'inscription auprès des bureaux précités, et ce durant le mois de décembre".

Les nouvelles demandes d'inscription et celles de transfert d'inscription seront soumises aux commissions administratives compétentes pour les examiner et prendre les décisions nécessaires à leur sujet, conformément aux dispositions juridiques en vigueur, et ce lors des réunions qui auront lieu, à cet effet, du 05 au 09 janvier 2021, selon le communiqué.