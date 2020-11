Maroc: Suisse - Le Réseau international des journalistes arabes et africains salue l'action pacifique du Maroc à El Guerguarat

Genève — Le Réseau international des journalistes arabes et africains (RIJAA), basé à Lausanne, a salué l'action pacifique entreprise par le Maroc pour sécuriser le passage d'El Guerguarat et rétablir la libre circulation dans cette zone.

Dans un communiqué, le RIJAA se félicite "de l'intervention pacifique des Forces Armées Royales qui a permis de réunir les conditions appropriées à la reprise du flux normal des personnes, des marchandises, et des produits alimentaires entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et la région sahélo-saharienne".

Le Réseau appelle, en outre, "toutes les parties concernées à respecter les résolutions des Nations Unies, dont en premier lieu le cessez-le-feu en vigueur depuis 1991, et à s'abstenir de toute acte de nature à attiser la flamme de la guerre au regard de ses répercussions désastreuses sur le développement économique et social des peuples de toute la région".

Le RIJAA souligne, dans ce sens, que les mesures prises par le Maroc "sont l'incarnation concrète de l'esprit de solidarité et de coopération entre les pays africains, en particulier dans le contexte de la crise de Covid-19", relevant que ces actions ont été hautement saluées par un grand nombre de pays arabes et africains, d'organisations et d'instance internationales.

Le Réseau international des journalistes arabes et africains a appelé, par ailleurs, "à s'en tenir au sens de l'objectivité et au respect des règles d'éthique et de déontologie dans la couverture médiatique des développements actuels dans la région."