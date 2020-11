Afrique: Plus de 5,6 milliards de FCFA de la Suisse pour l'accès des petits agriculteurs aux technologies agricoles améliorées

Accord entre le CORAF et la Coopération Suisse va aider les petits agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest à accéder aux technologies et innovations agricoles. L

Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf) et la Coopération Suisse ont signé, ce lundi 30 novembre à Dakar, une convention de partenariat. D'un montant de plus 5,6 milliards de francs CFA (11 millions de dollars), cet accord vise à aider les petits agriculteurs du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à accéder aux innovations et aux technologies agricoles améliorées. La première phase vise les agriculteurs de cinq pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et le Niger.

Cette manne constitue le financement principalement du Plan Stratégique 2018-2027 du CORAF, plus précisément la composante de mise à l'échelle des technologies et celle de la gestion des connaissances au profit des femmes et des jeunes.

L'accord signé couvre la période de 2020 à 2024 et constitue la première phase d'un engagement de 12 ans entre la Coopération suisse et le CORAF pour une enveloppe globale de 18 milliards FCFA (33 millions de dollars).

Dr Angela Maria P. Barreto da Veiga Moreno, PCA du CORAF estime que la signature de cette convention de partenariat semble plus que déterminent d'une part pour la consolidation des acquis porteurs d'espoir pour la réussite du pari de la transformation agricole par l'innovation.

Et d'autres part, pour la redistribution des dividendes qui en résultent au profit des femmes et des jeunes, très souvent mis au centre des discours, mais laissés encore un peu trop souvent à la périphérie dans les faits.

A son avis, l'autonomisation accrue des femmes leurs permettra de mieux prendre en charge les membres des leurs familles aussi bien en terme d'alimentation quantitative et qualitative, de logement et habillement décents, que la couverture sanitaire et éducative appropriée.

Sur cette même dynamique, L'Ambassadeur de la Suisse à Dakar, MmeWeichelt Krupski Marion indique concrètement que cette contribution vise la sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique de plus de 10 millions de personnes (bénéficiaires directs et indirects) dont 50% de femmes et 60% de jeunes en Afrique de l'Ouest.

Pour ce faire, précise-t-elle, la contribution suisse permettra à environ 2 millions de producteurs(trices) transformatrices(teurs) dont 50% de femmes et 60% de jeunes d'utiliser plus d'innovations et technologies pour augmenter les rendements dans leurs champs de maïs, mil, riz, manioc, tomates et dans leurs entreprises agricoles.

A l'en croire, les innovations seront développées de manière participative afin qu'elles soient adaptées aux besoins des populations. Les populations seront aussi informées et formées pour une bonne connaissance et une bonne utilisation de ces innovations.

Pour MmeWeichelt Krupski Marion, la signature de ce contrat entre le CORAF et la Confédération suisse revêt une grande importance à plus d'un titre.

D'abord, indique-t-elle, cet appui va permettre de sortir les résultats de recherche des laboratoires et centres de recherche pour les amener sur le terrain et dans les entreprises agricoles.

De plus, poursuit-elle, à travers les appels à projets compétitifs qui seront lancés et les cadres d'échanges qui seront créés autour des innovations, les bénéficiaires pourront exprimer leurs créativités ainsi que leurs vrais besoins.

Par ailleurs, note-t-elle, les populations utiliseront davantage d'innovations pour produire plus, transformer mieux, vendre plus et créer plus de revenus.

Enfin, assure-t-elle, la suisse va contribuer, à travers le CORAF, à renforcer la contribution de la recherche agricole dans l'accroissement de la productivité de l'agriculture et de l'élevage en Afrique de l'Ouest.