Seychelles: Le pays signe deux accords avec Maurice lors de la première visite d'État du président Ramkalawan.

Les Seychelles et Maurice ont signé lundi deux accords lors de la visite d'État du président Wavel Ramkalawan dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre la criminalité, ainsi que des technologies de l'information et de la communication.

Mr. Ramkalawan effectue une visite de trois jours à Maurice sur l'invitation du Premier ministre Pravind Kumar Jugnauth. Il s'agit de sa première visite d'État depuis son assermentation le 26 octobre en tant que cinquième président des Seychelles.

Le premier protocole d'accord (MOU) sur la sécurité et la lutte contre la criminalité entre la police mauricienne et la police des Seychelles a été signé par Sylvestre Radegonde, le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme et le commissaire de police de Maurice, Khemraj Servansin. Le protocole d'accord fournira un cadre général et des mécanismes de coopération sur des questions d'intérêt mutuel liées à la sécurité et à la lutte contre la criminalité.

Le deuxième protocole d'accord sur les technologies de l'information et de la communication a de nouveau été signé par M. Radegonde et Deepak Balgobin, le ministre mauricien des technologies de l'information, de la communication et de l'innovation.

Le protocole d'accord vise à permettre la coopération entre les deux pays à travers le partage d'informations, le renforcement des capacités ainsi que la collaboration dans la cybercriminalité, entre autres.

Photo : Le ministre Radegonde et Deepak Balgobin, le ministre mauricien des technologies de l'information, de la communication et de l'innovation ont signé le deuxième protocole d'accord sur les technologies de l'information et de la communication. (State HOuse) Photo License: CC-BY

Dans une déclaration lors de la cérémonie de signature, M. Ramkalawan a déclaré que « les deux mémorandums d'accord signés ce matin sont de la plus haute importance. Il existe déjà une bonne collaboration entre nos forces de police et ce mémorandum d'accord renforcera encore cette évolution. Au moment où nous parlons, nous avons un haut fonctionnaire de la police qui recueille les résultats du travail qui a été effectué par la police mauricienne en criminalistique. "

De son côté, le Premier ministre mauricien a déclaré que « le gouvernement et le peuple de la République de Maurice se sentent honorés et privilégiés que Son Excellence ait choisi Maurice pour sa première visite d'État, après son entrée en fonction. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Maurice n'est pas étranger au président Ramkalawan; dans les années 80, il a étudié au collège théologique. "

Il a ajouté que la visite de M. Ramkalawan "témoigne du lien fort qui existe entre Maurice et les Seychelles. Nos deux pays partagent non seulement un vaste océan, mais nous avons également des liens entre les peuples dynamiques résultant d'une histoire, d'une langue et d'une culture communes, de plus, nous avons la même vision de la prospérité de l'océan Indien. "

M. Jugnauth a déclaré que les Seychelles restaient un allié clé de Maurice pour l'intégration régionale et que les deux pays continueraient à collaborer étroitement au niveau international.

Cela a été repris par M. Ramkalawan qui a déclaré que "que ce soit au niveau de l'Union africaine, de la SADC, du Commonwealth et aussi à l'ONU, nos deux pays ont définitivement fait cet engagement que nous nous soutiendrons l'un l'autre et présenterons un front commun en abordant les problèmes divers."

Il a ajouté que, comme promis, les Seychelles "soutiendront la cause de Maurice en revendiquant Diego Garcia comme faisant partie de votre territoire, en soutenant Maurice dans sa candidature à l'ONU pour devenir membre du Conseil de sécurité. Nous soutiendrons également Maurice à l'UA où vous présentez deux personnes pour agir en tant que commissaires. "

Outre la signature des mémorandums d'accord, les deux dirigeants ont eu des discussions bilatérales sur plusieurs autres domaines qui incluent le commerce et l'investissement, la défense et la sécurité, la pêche, les arts et la culture, le tourisme et les sports ainsi que de nouvelles pistes de coopération.

Le Premier ministre mauricien a déclaré que les deux pays ont également "noté que la pandémie du COVID-19 a mis en évidence la nécessité pour nous de renforcer nos relations commerciales en vue de lutter contre la sécurité alimentaire".

Les deux dirigeants ont convenu que le développement socio-économique des deux pays ne peut être durable que si la région est forte.

La délégation des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, rentreront le 2 décembre.