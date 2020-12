Algérie: Arrestation de Tounsi Noureddine, poursuivi pour intelligence avec un pays étranger

Oran — Le parquet général de la Cour de justice d'Oran a indiqué lundi que le dénommé Tounsi Noureddine "a été arrêté et poursuivi pour crime d'intelligence avec un pays étranger".

Le parquet général d'Oran a indiqué, dans un communiqué remis à l'APS, que la personne concernée, arrêtée le 21 septembre dernier, est "poursuivie pour crime d'intelligence avec un pays étranger, pour délits d'outrage à corps constitué et pour avoir commis des faits et des déclarations dans le but d'influencer les décisions de justice".

Le mis en cause a été présenté devant le juge d'instruction du tribunal d'Oran, qui a ordonné son placement en détention provisoire, a-t-on indiqué de même source. Le parquet général de la Cour de justice d'Oran a tenu à informer l'opinion publique des détails de cette affaire, en application des

dispositions de l'article 11 de la loi de procédures pénales, "notamment en raison des informations émises sur l'affaire de Tounsi Noureddine, poursuivi sur le plan pénal devant le juge d'instruction du tribunal d'Oran", a-t-on précisé dans le document.

doute la crédibilité des juges en raillant nombre d'entre eux, tout en montrant, à chaque fois, des documents judiciaires soumis au secret professionnel, alors qu'il ne possède aucune qualité pour les acquérir", a précisé la même source.

D'autre part, le communiqué a souligné que l'enquête préliminaire sur les faits de cette affaire s'est soldée par l'acquisition de preuves incriminant le suspect qui accomplissait plusieurs faits, notamment "ses contacts avec des parties étrangères pour leur fournir des informations

concernant les services de sécurité algériens et les noms de personnalités exerçant des missions sensibles, les concernant eux en personne et leurs familles, ainsi que l'intervention de ces parties étrangères auprès des ambassades de pays étrangers établies en Algérie pour présenter leur aide et leur soutien au concerné".

Le mis en cause a également pris contact avec certains Algériens résidant à l'étranger qui pratiquent la désinformation et le chantage à qui il leur fournissait des informations concernant des personnes exerçant des fonctions sensibles, ainsi que des membres de leurs familles, a-t-on indiqué dans le communiqué.

Concernant l'état de santé de l'accusé, le communiqué du parquet général d'Oran a affirmé que le mis en cause a été exposé à un problème de santé et a été transféré, le 26 novembre en cours, à un établissement hospitalier où il a été ausculté et gardé pour y suivre un traitement, "comme n'importe quel détenu jouissant de la prise en charge médicale conformément aux procédures légales et réglementaires applicables", notant que l'enquête sur cette affaire se poursuit.