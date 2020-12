Algérie: Ministère du Travail - Djaaboub installe le nouveau Secrétaire général et le chef de Cabinet par intérim

Alger — Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a installé, lundi, le nouveau Secrétaire général de son département et le chef de Cabinet par intérim, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'installation de Ali Louhaidia, au poste de Secrétaire général du ministère et Abdelkrim Ladjani, chef de cabinet par intérim, le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'adopter "une approche participative et mutualiser les efforts entre tous les cadres et travailleurs du ministère, pour concrétiser les objectifs fixés dans le programme d'action du secteur issu du plan d'action du gouvernement".

M. Djaaboub a demandé au nouveau Secrétaire général de "poursuivre les efforts et de veiller à réaliser et poursuivre le parachèvement des ateliers de travail ouverts, notamment le dossier d'insertion des jeunes travaillant dans le cadre des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et les contrats d'insertion professionnelle des diplômés, saluant les efforts déployés par l'ex Secrétaire général du ministère.