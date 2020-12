Maroc: Diplomate sahraoui - Le Maroc enrôle des Baltaguia pour perturber les actions de solidarité de la communauté sahraouie

Stockholm — Le représentant du Front Polisario en Suède et en Norvège, Heddi Kentaoui, a affirmé lundi que l'occupant marocain enrôle des Baltaguia pour perturber les actions de solidarité organisées par la Communauté sahraouie dans différents pays du monde.

"Les autorités d'occupation marocaine n'ayant pas digéré les sit-in quotidiens des enfants de la communauté sahraouie dans tous les pays du monde, notamment en Europe, recrutent des pseudo partisans pour perturber la lutte pacifique du peuple sahraoui" , a déclaré le diplomate sahraoui dans un entretien à l'APS.

M. Heddi Kentaoui a ajouté à l'adresse du Maroc, "si vous avez des preuves il faut les faire prévaloir auprès des tribunaux et des instances internationales au lieu de recourir à des Baltaguia", car, a-t-il affirmé "les Sahraouis ne s'arrêteront pas de dénoncer l'occupation et de revendiquer le droit à l'autodétermination".

"Les actes d'hostilité marocains contre la communauté sahraouie témoignent du choc suscité par les victoires de l'Armée sahraouie, le long du mur des Sables", a-t-il expliqué.

Et de souligner que "l'occupant marocain est entrée, depuis le retour du peuple sahraoui à la lutte armée, le 13 novembre courant, dans un état d'hystérie, en ce sens qu'il ne s'attendait pas à une riposte du Polisario, après 30 ans de patience et de volonté à privilégier un règlement politique".

Pour le représentant du Front Polisario en Suède et en Norvège, le retour à la lutte armée a été imposé au peuple sahraoui pour se défendre et arracher son indépendance après toutes les violations marocaines continues des résolutions de l'ONU, de l'Union africaine (UA) et de la Cour internationale de justice (CIJ) ainsi que des traités et accords signés avec la partie sahraouie".

Dans le même ordre d'idées, il a souligné que "le Maroc cherche à imposer le fait accompli au service de ses intérêts et de ceux de ses alliés, à travers le pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui et son et son extermination programmé".

Affirmant que "l'édification d'un Maghreb des peuple ne saurait se faire en la persistance d'une mentalité coloniale focalisée sur le pillage de la richesse des peuples", le diplomate sahraoui a affirmé que "les jours de l'occupation marocaine au Sahara Occidental sont comptés après que ses pratiques agressives et ses ambitions expansionnistes ont été mises à nues".