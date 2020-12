Cote d'Ivoire: RHDP/Port-Bouët - Les ministres Siandou Fofana et Abdourahmane Cissé renouvellent leur confiance aux militants

Au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de Port-Bouët, la moisson a été bonne à la présidentielle du 31 octobre 2020. Avec un taux global cumulé exprimé de 53,12% et une participation de plus de 80%, le Rhdp/Port-Bouët a contribué largement à l'élection du président Alassane Ouattara dès le premier tour.

Après la victoire de leur candidat, les coordonnateurs régionaux Siandou Fofana et Abdourahmane Cissé ont entamé une tournée de remerciements auprès des militants de base et des comités locaux Rhdp de la cité aéroportuaire.

Le dimanche 29 novembre 2020, les ministres Fofana et Cissé et leurs délégations ont donc effectué des visites de courtoisie dans les zones 7, 6 et 5 de Port-Bouët.

Ils ont traduit leur reconnaissance et par ricochet celle de la grande famille Rhdp aux militants des secteurs visités. « Nos différentes rencontres de ce 29 novembre avaient un double sens. Nous voulions d'abord célébrer avec la base la brillante victoire de notre mentor, le président Alassane Ouattara, à la magistrature suprême de notre pays le 31 octobre dernier. Le ministre Abdourahmane Cissé et moi, avons voulu témoigner toute notre reconnaissance et fierté à tous ceux qui ont contribué à cette écrasante majorité. Nous avons aussi constaté que la mobilisation n'a pas failli. Nous tenons à dire infiniment merci à nos militants des zones 7,6 et 5. Restés toujours mobilisés pour affronter avec sérénité les futures batailles électorales », a déclaré Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et des Loisirs.

A chaque étape, les patrons du parti présidentiel à Port-Bouët ont aussi salué l'engagement et l'abnégation des différents coordonnateurs régionaux associés et les responsables des sections jeunes et femmes. « Merci pour tout le travail que vous avez abattu dans l'ombre. Chaque jour que vous entendrez le coq chanter, c'est que c'est notre remerciement que vous entendrez », leur a adressé M. Siandou Fofana. En intervenant avec son "frère" et collègue de gouvernement, le ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables, Cissé, a eu également des mots forts à l'endroit des sympathisants RDHP des départements 7, 6 et 5. « Je voudrais vous dire merci pour le travail effectué. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a pu se tenir grâce à vous. Et bientôt, vos efforts seront récompensés car le point le plus important du programme du président Ado, c'est l'homme. Mon frère Siandou Fofana et moi, allons veiller à ce que Port-Bouët ne soit pas oublié dans le développement de la Côte d'Ivoire. Chacun de vous aura sa part de satisfaction », a dit Abdourahmane Cissé avant de conclure : « Chers militants, restez mobilisés car il y aura beaucoup d'autres choses à faire ».

A côté de Bernard Ourega, Yéo Fozié et Fréderic Yénikpo Tuo, respectivement coordonnateurs associés des départements 7, 6 et 5, les délégués ont exprimé les doléances des habitants de Port-Bouët aux ministres Cissé et Fofana.

Assurance leur a été donnée par les ministres qui ont indiqué aux militants que les fruits de la croissance seront bien repartis.

Le week-end prochain, aura lieu dans les zones 4, 3, 2 et 1, la 2ème phase de cette tournée de remerciements.