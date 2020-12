Cote d'Ivoire: Basket ball - Voici les affiches de la première journée le 19 décembre

Dernère publication 30/11/2020 à 23:11 min

Au terme de deux rencontres entre le Comité directeur de la Fédération Ivoirienne de Basketball (Fibb) et les responsables de clubs le mardi 24 et vendredi 27 novembre 2020, les acteurs de la balle au panier ont acté la reprise du championnat à la date du 19 décembre 2020.

Ces rencontres ont permis d'établir le programme de la première journée chez les dames. Du côté des hommes, l'on aura droit à six rencontres. Ainsi, l' ABC champion en titre démarrera la saison avec la Soa . L' AZUR sera opposé à l'IVESTP, quand le CSA et JCA en découdront. L'Africa sera face au Gspm. L'ASA et Descartes seront aux prises, au moment où le Séwe tentera de dominer les Warriors. Chez les dames, l'on aura droit à 4 oppositions. ABC sera à FBA, quand le CSA essayera de dominer la ENSOA. La Soa se défendra devant la NCA. Voltaire aura pour adversaire la formation de E3A. Toutes ces rencontres se dérouleront au palais des Sports de Treichville.

La FIBB, au regard de ses objectifs, a opté pour une formule de championnat dense qui s'achèvera le 20 juin 2021. Des rencontres qui devraient relancer le championnat national de première division sous de bons auspices. Il faut rappeler que la FIBB a décidé d'exonérer les clubs des frais de licences des joueurs et encadreurs et surtout de permettre aux équipes pas prêtes pour des raisons économiques et techniques de décaler leur rencontre pour le mois de janvier 2021.